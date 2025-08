Mlle Prr hätte es sicher vorab genau so orakelt: Der 27. Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt lockte am Wochenende bei bestem Sommerwetter wieder Tausende Besucher in die Obersteiner Innenstadt, wo rund 50 Aussteller ihr breites Angebot an Schmuck, Edelsteinen und Accessoires präsentierten. Mlle Prr war Bestandteil des tollen Rahmenprogramms, das in Form des Straßentheaterfestivals beste Unterhaltung mit Artistik und Musik auf höchstem Niveau bot.

i Beim Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt kann man Schmuck in allen Formen und Preislagen erstehen. Hosser. HOSSER

Wenn schon am Samstagmorgen die Fußgängerzone voll ist, dann ist wieder Markt. Pünktlich um 11 Uhr eröffnete Oberbürgermeister Frank Frühauf die Traditionsveranstaltung. Er sprach von einer „einzigartigen Veranstaltung“, die viele Besucher zum Teil von weither anziehe, das könne man an den vielen auswärtigen Kennzeichen auf den Parkplätzen unschwer erkennen. Er dankte dem Verein Schmuck-Kultur für die Organisation und den Sponsoren für die teils langjährige Unterstützung.

i Oberbürgermeister Frank Frühauf versuchte sich am Stand von Jürgen Stellwagen (rechts) als Goldschmied. Frederik Grüneberg und die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich schauten interessiert zu. Hosser. HOSSER

Frederik Grüneberg, der Vorsitzende des Veranstaltervereins, dankte der Stadt für die gute Zusammenarbeit, vor allem aber den Ausstellern, die dem Markt zum Teil seit der ersten Veranstaltung die Treue halten. Und er dankte seinen Mitstreitern im kleinen Verein und überreichte exemplarisch Andrea Sohne und Sibylle Delzeit Blumensträuße.

i Orakel to go: Mlle Prr... sagte jedem, der wollte (oder auch nicht wollte), die Zukunft voraus. Hosser. HOSSER

Bevor sich die Eröffnungsgäste auf einen ersten Rundgang machten, bescheinigte die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich dem Markt einen interaktiven Charakter: Man könne sich nicht nur die allerschönsten Exponate von Goldschmieden, Edelsteinschleifern- und -graveuren und Schmuckdesignern anschauen, sondern auch mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Und ihnen – das ist eine Besonderheit des Marktes – bei der Arbeit zuschauen und zum Teil auch sich selbst versuchen.

i Auf dem Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt konnte man wie immer nicht nur jede Menge edlen Schmuck und hochwertige Edelsteine entdecken, man lernte auch, wie die Schmuckstücke entstehen Hosser. HOSSER

Und das kam wie immer sehr gut an: Von der ersten Minute an war zum Beispiel das Schürffeld, das die Firma Louis Gottlieb & Söhne aufgebaut hatte, dicht belagert. Halbstündlich mussten die Mitarbeiter neue Edelsteine im Kies verstecken und das Ganze wieder „umrühren“. Harte Arbeit: „Morgen haben wir ganz sicher Muskelkater“, stöhnte eine der Damen. Der Andrang war von der ersten Stunde an sehr groß, die Umsätze – so eine Schnellumfrage unserer Zeitung am Ende des ersten Tages – waren durch die Bank zufriedenstellend bis gut.

i Das Cumbia-Rock-Quartett „Fissa Papa“ eröffnete das Spektakel auf der OIE-Bühne am Kirchplatz. Hosser. HOSSER

Am Nachmittag startete dann das Straßentheater, das wie immer mehr war als ein bloßes Rahmenprogramm: Akrobatik- und Theater-Profis aus ganz Europa zeigten ihr Können auf der Bühne und inmitten der Menschenmassen. „Das sind alles studierte Künstler“, unterstreicht Annette vom Strohm vom städtischen Kulturamt, die gemeinsam mit ihrem Team wieder ein tolles Händchen hatten bei der Programmauswahl. Das Cumbia-Rock-Quartett „Fissa Papa“ eröffnete das Spektakel auf der OIE-Bühne am Kirchplatz mit einem wilden Mix aus Rock, Folklore und Theater.

Anschließend verzauberte der spanische Pantomime und Magier Txema Munoz sein Publikum mit einer poetischen Zaubershow. Was am Anfang – gewollt – dilettantisch-komödisch daher kam, endete in einem Platz voller staunender Blicke: Wo kommt die Uhr denn plötzlich leer? Und wann hat der Postbote die Klingel an seiner Sackkarre abgebaut, die jetzt da plötzlich auftaucht. Unfassbar gut, magisch, poetisch! In der Menge wuschen die niederländischen „Sisters of Soap“ dem geneigten Publikum die Hände und machten auf ihren BMX-Rädern die Fußgängerzone unsicher. Das toll geschminkte Duo Cuchufleta (spanisch für Neckerei) überragte bei seinen Stelzengängen nicht nur ob der schieren Höhe.

i Der spanische Pantomime und Magier Txema Munoz verzauberte sein Publikum auf dem Christuskirchplatz mit einer poetischen Zaubershow. Hosser. HOSSER

Währenddessen sorgte Mr Bubbles im mittleren Teil der Fußgängerzone vor der Stadtbücherei für staunende Blicke, als er Seifenblasen in allen Größen, Farben und Formen erzeugte. Dabei sorgten der teils starke Wind und die Enge in der Fußgängerzone für erschwerte Arbeitsbedingungen. Am Sonntag konnte der Belgier etwas aufatmen: Da hatte er auf dem Platz „Auf der Idar“ deutlich mehr Handlungsspielraum, wobei die entstandenen Seifenblasenfotos in der engen Fußgängerzone deutlich mehr daher machten. Er war an beiden Tagen schwer umlagert, nicht nur von Kindern.

i Das toll geschminkte Duo Cuchufleta überragte bei seinen Stelzengängen nicht nur ob der schieren Höhe. Hosser. HOSSER

Noch mehr Akrobatik und, Jonglage, Seiltanz und Zaubertricks gab es vom finnisch-schweizerisch Roikkuva Cosmic Carousel und von Oma Cie. Die Jonglagekünstlerin Roxana Küwen arbeitet darin höchst unterhaltsam ihre spannende Familiengeschichte auf – denn sie hat eine iranische und eine ostfriesische Oma, die sich nie kennengelernt haben, aber in regem Briefkontakt stehen...

i Roxana Küwen jongliert nicht nur ihren Teetisch mit den Füßen, sondern schenkt sich auch eine Tasse Tee ein, ohne die Hände zu benutzen... Hosser. HOSSER

Am Ende eines herausragenden Programms zogen die australischen Musiker von „The Beez“ mit ihren wilden Coversongs durch die Hauptstraße: „Rock’n’Roll auf Klassenfahrt“ haben sie ihr Programm überschrieben, das dann aber leider von einem Wolkenbruch abrupt beendet wurde.

Am heutigen verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil Oberstein wird das komplette Straßentheater-Programm von 13 bis 18 Uhr noch einmal abgespult. Der 27. Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt beginnt bereits um 11 Uhr.