In Idar-Oberstein Auch das Wasser wird teurer – aber nicht viel 26.11.2025, 17:00 Uhr

i An einer Erhöhung des Wasserpreises wird wohl in Idar-Oberstein kein Weg vorbeiführen, konstatierte der Stadtwerksausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance / dpa

Alles wird teuer – auch das Wasser in Idar-Oberstein. Doch die Preiserhöhung soll zumindest moderat ausfallen, waren sich die Mitglieder des Stadtwerksauschusses einig.

Alles wird teurer – auch das Wasser. Darauf deutet nach der jüngsten Sitzung des Stadtwerkeausschusses alles hin. Wobei sich alle einig waren, dass an einer moderaten Erhöhung kein Weg vorbeiführt. Differenzen und intensive Diskussionen gab es aber bei den Details.







