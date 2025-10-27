Bei Kaiserwetter wurde gehörig geschwitzt: Fünf Atemschutztrupps der Wehren aus Herrstein und Idar-Oberstein waren beim dritten Schanzenlauf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanzein in Oberstdorf am Start.

Mehr als 1000 Stufen, 162 zu überwindende Höhenmeter und das in voller Feuerwehrausrüstung unter schwerem Atemschutz – dieser Herausforderung stellten sich vor ein paar Tagen fünf Atemschutztrupps aus Herrstein und Idar-Oberstein.

Die Feuerwehr Oberstdorf hatte 600 Feuerwehrkameradinnen- und Kameraden zum dritten Schanzenlauf an die Heini-Klopfer Skiflugschanze eingeladen.