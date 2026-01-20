Bilder vom Erbeskopf Atemberaubende Polarlichter über dem Hunsrück Florian Blaes 20.01.2026, 12:00 Uhr

i Polarlichter am Erbeskopf: Diese Aufnahmen gelangen dem Fotografen Florian Blaes in der Nacht auf Dienstag. Florian Blaes

Normalerweise findet man Polarlichter nur im hohen Norden. Am Montagabend war das anders: Das Phänomen war auch in Deutschland zu sehen. Aber nur dort, wo es wolkenfrei war.

„Was ich in dieser Nacht erleben durfte, wird ein Leben lang in Erinnerung bleiben.“ Fotograf Florian Blaes ist am Morgen danach noch immer beeindruckt von dem, was er in der Nacht auf Dienstag zu sehen bekam und natürlich auch im Bild festhielt: Atemberaubende Polarlichter, wie man sie in Deutschland nur selten erlebt.







