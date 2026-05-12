Martin Fromme begeistert
Asymmetrischer Komiker glänzt in Idar-Oberstein
Mit viel Selbstironie und schwarzem wie tiefgründigem Humor brachte Martin Fromme die knapp 150 Besucher in der Göttenbach-Aula
Mit viel Selbstironie und schwarzem wie tiefgründigem Humor brachte Martin Fromme die knapp 150 Besucher in der Göttenbach-Aula zum herzhaften Lachen. Schließlich sollten auch Blinde "nicht alles so schwarz sehen", wie es "Deutschlands einziger asymetrischer Komiker" formuliert.
Thomas Brodbeck

Ein besonderes Comedy-Highlight erlebten die Gäste zum Protesttag zur Gleichstellung in der Göttenbach-Aula. Comedian Martin Fromme war zu Gast. 

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung präsentierten die Lebenshilfe Obere Nahe und der Inklusionsbeirat der Stadt Idar-Oberstein ein besonderes Comedy-Highlight: Martin Fromme, Deutschlands wohl bekanntester „asymmetrischer Komiker“ brachte die knapp 150 Besucher in der Göttenbach-Aula dazu, über Themen zu lachen, bei denen einem das Lachen oft im Hals stecken blieb – um es dann befreiend herauszuprusten.

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Nahe-ZeitungSoziales

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