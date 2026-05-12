Ein besonderes Comedy-Highlight erlebten die Gäste zum Protesttag zur Gleichstellung in der Göttenbach-Aula. Comedian Martin Fromme war zu Gast.

Im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung präsentierten die Lebenshilfe Obere Nahe und der Inklusionsbeirat der Stadt Idar-Oberstein ein besonderes Comedy-Highlight:

Martin Fromme, Deutschlands wohl bekanntester „asymmetrischer Komiker“ brachte die knapp 150 Besucher in der Göttenbach-Aula dazu, über Themen zu lachen, bei denen einem das Lachen oft im Hals stecken blieb – um es dann befreiend herauszuprusten.