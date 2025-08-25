Dieter Keller aus Rückweiler sieht eine wachsende Gefahr durch die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse. Doch das Land hat die Mittel zur Bekämpfung gestrichen. Im Kreis Kusel wird vor den Insekten gewarnt. Im Kreis beobachtet man die Situation nur.

Kusel. Die Asiatische Hornisse breitet sich zunehmend in Rheinland-Pfalz aus. Dieter Keller aus Rückweiler ist Imker und ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater. Er zeigt sich verwundert, dass die Landesregierung entgegen den Empfehlungen der EU im entschieden hat, ab August die Bekämpfung zurückzufahren. „Als Imker mit über dreißig Jahren Erfahrung kann ich diesen Schritt nicht nachvollziehen. Meinen ersten Kontakt mit dieser Spezies hatte ich im Oktober 2023“, schreibt Keller. Damals hat er dies umgehend an die Untere Naturschutzbehörde gemeldet. Und auch im Nachbarlandkreis Kusel rufen die Kreisverwaltung und der Naturschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Fred Ohliger, die Bürger zu erhöhter Aufmerksamkeit auf – insbesondere in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Grünanlagen und in privaten Gärten. Die invasive Art stammt ursprünglich aus Südostasien und hat in Europa kaum natürliche Feinde. Für die heimischen Insekten stellt sie eine große Bedrohung dar, besonders Honig- und Wildbienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber werden gejagt und in ihrem Bestand gefährdet, da die Asiatische Hornisse zur Aufzucht ihrer Brut tierisches Eiweiß bevorzugt. Pro Nest der Asiatischen Hornisse geht man von elf Kilogramm Insekten aus, erläutert Keller.

Eine Gefahr für die Landwirtschaft

Die weltweite Bestäubungsleistung unserer Honigbiene wird auf 300 bis 500 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt, sagt Keller weiter: „Was passiert, wenn diese Bestäubung ausfällt, können wir in China sehen. Dort steigen Menschen mit Hühnerfedern und Pollen in die Obstbäume und bestäuben diese von Hand.“ Erwachsene Tiere der Asiatischen Hornisse ernähren sich von Früchten, was bei der Ernte auch immer wieder zu Stichen bei Menschen führt. Im spanischen Galizien beispielsweise leidet der Weinbau zum Teil unter massiven Ernteausfällen durch angefressene Trauben. Zwar besteht für den Menschen in der Regel keine direkte Gefahr dar, da sie eher scheu ist. Allerdings kann sie in der Nähe ihres Nestes – insbesondere bei Störung – sehr wehrhaft reagieren.

i Das Nest deines Schwarms Asiatischer Hornissen aus sicherer Entfernung betrachtet. Andrea Brand

Primärnester in Hecken, beispielsweise an Kindergärten oder Schulen, dürfe nicht unterschätzt werden, betont Keller. So habe das Land in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 80.000 Euro für die Entsorgung der Nester bezahlt. „Allein für den Verwaltungsaufwand fielen davon – sehr zu meiner Verwunderung – 50.000 Euro an“, berichtet Keller. Der Imker erinnert an einen Bericht der Nahe-Zeitung vom 1. August über das Naturschutzprojekt “Bänder des Lebens“. Wertvolle Flächen in den Landkreisen Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg sollen vernetzt werden. „Dafür stehen in den nächsten zehn Jahren 13 Millionen Euro zur Verfügung. Was sind da schon im Vergleich 80.000 Euro zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse?“, fragt Keller. Auch auch die großen Sekundärnester, die im Sommer entstehen, bergen ein Risiko. Diese befinden sich meist hoch in Baumkronen, können aber auch in Hecken, Büschen oder an Gebäuden vorkommen – gerade dort, wo Menschen ungewollt zu nahe kommen, etwa beim Hecken- oder Baumschnitt.

Unterschiedliche Gefahreneinschätzung

Im Landkreis Birkenfeld erklärt die Untere Naturschutzbehörde auf NZ-Anfrage, dass das Problem mit der Asiatischen Hornisse bekannt, aber aktuell nicht akut sei. Die Kuseler Kreisverwaltung rät allerdings: Beobachtungen sollte man aus sicherer Entfernung möglichst mittels Foto dokumentieren und an das Landesportal Artenfinder über artenfinder.rlp.de melden. Nester hingegen sollten auf keinen Fall selbst entfernt, sondern Fachleute verständigt werden. Bei einer Sichtung von Nestern in der Nähe von Kindergärten, Schulen und öffentlichen Grünanlagen, ist die zuständige Ordnungsbehörde zu informieren. Eine Meldung bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd ist aktuell nicht mehr notwendig. Ausnahmen sind Nester, die in Naturschutzgebieten gemeldet werden. red/sig

Weitere Informationen zu Erkennungsmerkmalen, Gefahreneinschätzungen und Verhaltenshinweisen finden Bürger auf der Internetseite unter www.landkreis-kusel.de/asiatische-hornisse.