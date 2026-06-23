Artillerielehrbataillon 345 beim Feierlichen Gelöbnis
In Karlsruhe legten mehr als 350 Soldatinnen und Soldaten ihren Eid ab – ein symbolträchtiger Akt mit tiefer Bedeutung. Ein besonderer Tag war es auch für die Rekrutinnen und Rekruten des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein.
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Mehr als 350 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr – darunter auch Rekrutinnen und Rekruten des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein – haben sich in Karlsruhe in unmittelbarer Nähe zum Bundesverfassungsgericht zur demokratischen Grundordnung bekannt.