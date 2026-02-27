Landtagswahl am 22. März Artemy Polozov will „zurückholen, was uns gehört“ 27.02.2026, 06:00 Uhr

i Artemy Polozov will für Die Linke in den Landtag. Ronny Müller

Artemy Polozov tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 19 – Birkenfeld für die Linke an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet er in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Artemy Polozov ist 20 Jahre alt, ledig und studiert Bio- und Pharmatechnik am Umwelt-Campus Birkenfeld. Nebenbei verdient er Geld als Nachhilfelehrer und studentische Hilfskraft. Sein Abitur legte er 2024 am Gymnasium Birkenfeld ab. Im Januar 2025 trat er der Linken bei.







