Porträt zur Landtagswahl 2026 Artemy Polozov: „Eine Stimme für Jugend und Migranten“ Niels Heudtlaß 06.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Direktkandidat der Linkspartei im Kreis Birkenfeld, Artemy Polozov, bezeichnet sich selbst als Naturmensch. Sein Lieblingsort in seiner Heimat Birkenfeld: Der Weiher am Bußbach. Niels Heudtlaß

Artemy Polozov will als Direktkandidat der Linkspartei im Kreis Birkenfeld bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März in den Mainzer Landtag einziehen. Der russischstämmige Birkenfelder will auf Themen setzen, die „sonst keiner anspricht“.

Grauer Mantel, schwarze Krawatte auf weißem Hemd und die Schiebermütze auf dem Kopf – so spaziert Artemy Polozov mit entspannten, aber zielgerichteten Schritten entlang des Weihers am Bußbach in Birkenfeld. „Kein Therapeut kann für mich die Natur ersetzen, bei Problemen, wenn ich nachdenken will, gehe ich zwei bis drei Stunden spazieren und alles fällt von mir ab“, sagt der 20-Jährige.







