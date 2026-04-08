China Fashion Week
Art-Déco-Schmuck aus Idar-Oberstein in Peking gezeigt
China Fashion Week: Erstmals wurde originaler Schmuck aus der Sammlung des Jakob Bengel-Industriedenkmals aus Idar-Oberstein auf
China Fashion Week: Erstmals wurde originaler Schmuck aus der Sammlung des Jakob Bengel-Industriedenkmals aus Idar-Oberstein auf dem Laufsteg präsentiert.
Taiji Platform International (TPI)

Mehrere Teilnehmende betonten die positiven Perspektiven der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, in der auch Idar-Obersteiner Schmuck eine Rolle spielt, wie nun bei der China Fashion Week deutlich wurde. 

Lesezeit 2 Minuten
Der 751-D Park in Peking wurde im Rahmen der China Fashion Week Herbst/Winter 2026 zur Bühne eines besonderen kulturellen Ereignisses. Erstmals wurde originaler Schmuck aus der Sammlung des Jakob Bengel-Industriedenkmals aus Idar-Oberstein auf dem Laufsteg präsentiert – kombiniert mit einer Seidenkollektion der chinesischen Designerin Jin Yong Xuan, Doktorandin an der Tsinghua-Universität.

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