China Fashion Week Art-Déco-Schmuck aus Idar-Oberstein in Peking gezeigt Vera Müller 08.04.2026, 09:00 Uhr

i China Fashion Week: Erstmals wurde originaler Schmuck aus der Sammlung des Jakob Bengel-Industriedenkmals aus Idar-Oberstein auf dem Laufsteg präsentiert. Taiji Platform International (TPI)

Mehrere Teilnehmende betonten die positiven Perspektiven der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit, in der auch Idar-Obersteiner Schmuck eine Rolle spielt, wie nun bei der China Fashion Week deutlich wurde.

Der 751-D Park in Peking wurde im Rahmen der China Fashion Week Herbst/Winter 2026 zur Bühne eines besonderen kulturellen Ereignisses. Erstmals wurde originaler Schmuck aus der Sammlung des Jakob Bengel-Industriedenkmals aus Idar-Oberstein auf dem Laufsteg präsentiert – kombiniert mit einer Seidenkollektion der chinesischen Designerin Jin Yong Xuan, Doktorandin an der Tsinghua-Universität.







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