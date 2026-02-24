Inhorgenta-Award verliehen Arnoldi International gewinnt erneut in München Leonhard Stibitz 24.02.2026, 12:00 Uhr

i Alexander Arnoldi im Interview mit Nazan Eckes: Der Chef von Arnoldi International durfte den Inhorgenta-Award „Gemstone Design of the Year" bereits zum zweiten Mal in Empfang nehmen. Leonhard Stibitz

Wer Edelsteine sagt, der sagt auch Idar-Oberstein, und so waren am Inhorgenta-Galaabend auch wieder zahlreiche Gäste aus der Schmuckstadt dabei. Und natürlich die Gewinner des Inhorgenta-Awards.

Zu einer der weltweit größten Schmuck,- Uhren- und Edelsteinmessen gehört natürlich auch eine glanzvolle Abendveranstaltung, die neben einem außergewöhnlichen, exklusiven Programm auch die Gewinner der Inhorgenta- Awards auszeichnet. Nicht nur die Stimmung in den Räumlichkeiten der Bavaria Filmstudios war gut, auch die Spannung, gerade aus Idar-Obersteiner Sicht, war hoch.







