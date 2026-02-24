Wer Edelsteine sagt, der sagt auch Idar-Oberstein, und so waren am Inhorgenta-Galaabend auch wieder zahlreiche Gäste aus der Schmuckstadt dabei. Und natürlich die Gewinner des Inhorgenta-Awards.
Zu einer der weltweit größten Schmuck,- Uhren- und Edelsteinmessen gehört natürlich auch eine glanzvolle Abendveranstaltung, die neben einem außergewöhnlichen, exklusiven Programm auch die Gewinner der Inhorgenta- Awards auszeichnet. Nicht nur die Stimmung in den Räumlichkeiten der Bavaria Filmstudios war gut, auch die Spannung, gerade aus Idar-Obersteiner Sicht, war hoch.