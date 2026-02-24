Inhorgenta-Award verliehen
Arnoldi International gewinnt erneut in München
Alexander Arnoldi im Interview mit Nazan Eckes: Der Chef von Arnoldi International durfte den Inhorgenta-Award „Gemstone Design
Alexander Arnoldi im Interview mit Nazan Eckes: Der Chef von Arnoldi International durfte den Inhorgenta-Award „Gemstone Design of the Year" bereits zum zweiten Mal in Empfang nehmen.
Leonhard Stibitz

Wer Edelsteine sagt, der sagt auch Idar-Oberstein, und so waren am Inhorgenta-Galaabend auch wieder zahlreiche Gäste aus der Schmuckstadt dabei. Und natürlich die Gewinner des Inhorgenta-Awards.

Lesezeit 2 Minuten
Zu einer der weltweit größten Schmuck,- Uhren- und Edelsteinmessen gehört natürlich auch eine glanzvolle Abendveranstaltung, die neben einem außergewöhnlichen, exklusiven Programm auch die Gewinner der Inhorgenta- Awards auszeichnet. Nicht nur die Stimmung in den Räumlichkeiten der Bavaria Filmstudios war gut, auch die Spannung, gerade aus Idar-Obersteiner Sicht, war hoch.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren