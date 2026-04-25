Verdienstplaketten verliehen Arnold Scherer saß 55 Jahre im Ortsgemeinderat Rhaunen Stefan Conradt 25.04.2026, 08:00 Uhr

i Sie erhielten die seltene Verdienstplakette der VG Herrstein-Rhaunen in Gold: Michael Hippeli, Peter Remuta, Klaus-Peter Hepp, Gerd Böhnke, Kirsten Beetz Manfred Klingel, Arnold Scherer, Manfred Dalheimer und Erich Paulus Reiner Drumm

Es war eine Marathonehrung: Bei der feierlichen Verbandsgemeinderatssitzung in Niederwörresbach erhielten 24 verdiente Kommunalpolitiker Verdienstplaketten in Gold und Silber - eine sehr seltene Ehrung.

Bei der feierlichen Verbandsgemeinderatssitzung im Sportleistungszentrum Niederwörresbach, bei der VG-Bürgermeister Uwe Weber in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger Markus Schulz offiziell ins Amt eingeführt wurde (wir berichteten), stand auch die Verleihung von Verdienstplaketten in Silber und Gold an 24 verdiente Kommunalpolitiker auf der Tagesordnung.







Artikel teilen

Artikel teilen