Der Traum von Musik als Beruf Armin Rauls: Von Hattgenstein auf Europas Bühnen Niels Heudtlaß 17.08.2026, 12:00 Uhr

i Um Berufsmusiker zu werden, hat Armin Rauls (rechts) viele Entbehrungen auf sich genommen – jetzt steht er mit seiner Band Endtime Prophets auf den Bühnen Europas. Daniel Schwan

Als Gitarrist der Metal-Band Endtime Prophets steht Rauls auf vielen Bühnen. Als Lehrer bei der Agora Music School in Veitsrodt bildet er den Nachwuchs aus. Den Traum, Musiker zu werden, hat er verfolgt, auch wenn es nicht immer einfach war.

. Armin Rauls schreitet über die Bühne, seine Gitarre fest in der Hand, der Kopf zuckt wie bei Metal üblich im Rhythmus des eigenen Spiels. Belgien, Polen, Niederlande, Tschechien, bald soll es auch in den Süden gehen – mit seiner Band Endtime Prophets, deren erstes Album im Sommer 2023 erschien, steht Gitarrist und Berufsmusiker Rauls mittlerweile in den verschiedensten europäischen Ländern auf der Bühne.







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