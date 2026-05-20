Realschule Plus Birkenfeld
Arbeiten schaffen weiteren Pausenhof statt Grünfläche
Die Rohbauarbeiten an der Realschule Plus Birkenfeld sind abgeschlossen. Jetzt geht es an den Innenausbau.
Die Rohbauarbeiten an der Realschule Plus Birkenfeld sind abgeschlossen. Jetzt geht es an den Innenausbau.
Stefan Conradt

Die Arbeiten an der Realschule Plus in Birkenfeld schreiten zügig voran. Am Dienstag machte sich der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Kreistags ein Bild vom Baufortschritt und vergab auch weitere Aufträge.

Lesezeit 2 Minuten
Die Rohbauarbeiten am dreistöckigen Erweiterungsbau der Realschule Plus Birkenfeld sind so weit abgeschlossen. Das Gebäude wurde für die weiteren Arbeiten bereits komplett eingerüstet. Zurzeit laufen die Fensterarbeiten sowie der Einbau der Pfosten-Riegel-Fassade an der Südseite.

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