Der Ausbau der Maiwiese und der Wasserschiederstraße in Birkenfeld sind gestartet. Seit dem 19. Mai laufen bereits vorbereitende Arbeiten, wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, die den Ausbau für die Stadt betreut, mitteilt. In diesem ersten Abschnitt würden unter anderem provisorische Überfahrten eingerichtet und eine bestehende Verkehrsinsel zurückgebaut.

Auf welche Verkehrseinschränkungen müssen sich Birkenfelder einstellen?

Ab dem 2. Juni beginnt dann nach Auskunft der VG-Verwaltung der Ausbau der Straße Maiwiese als erster richtiger Bauabschnitt. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Birkenfelder sich auf eine Vollsperrung der Straße einstellen. Die Maiwiese wird der Verbandsgemeinde zufolge am Kreisel Maiwiese/Prof.-Baldes-Straße bis zur Einmündung in die Wasserschiederstraße für den Verkehr gesperrt sein. „Für den Zeitraum der Sperrung ist eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet“, teilt die Verbandsgemeinde mit. Außerdem soll der Verkehr teils über die Parkplätze der an der Straße liegenden Supermärkte geführt werden. Zu diesem Zweck werde an dieser Stelle eine Ampelregelung eingeführt.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Maiwiese werde die Wasserschiederstraße in mehreren Bauabschnitten ausgebaut. „Diese Arbeiten erfolgen halbseitig unter abschnittsweiser Sperrung, sodass der Verkehr dort mit Einschränkungen weiterfließen kann“, heißt es dazu von der VG-Verwaltung. Alle an den beiden Straßen ansässigen Firmen und Geschäfte seien während der Bauzeit weiterhin erreichbar, wie das für die Planung zuständige Ingenieurbüro für Umwelt und Tiefbau (IBUT) mitteilt. Die Erreichbarkeit der Firmen und Geschäfte sei entweder über direkt oder über die jeweils ausgeschilderte Umleitung gewährleistet.

Die VG und Stadt Birkenfeld und IBUT bitten die Bürger aufgrund der Einschränkungen um Verständnis, wie sie mitteilen.

Warum werden die beiden Birkenfelder Straßen ausgebaut?

Die Gründe für den am 2. Juni beginnenden Ausbau sind zahlreich. Die Entwässerungs- und Versorgungsleitungen müssten erneuert werden. Außerdem weise der Fahrbahnbelag „Fehlstellen und Senkungen“ auf. Auch die Fahrbahnentwässerung funktioniere teilweise nicht mehr, wie die Verbandsgemeinde bereits in der Planungsphase Anfang dieses Jahres mitteilte.

Zudem erneuert werden soll der vorhandene Durchlass der Brücke, die an der Wasserschieder Straße über den Stillbach führt. Der Gehweg, der die Wasserschieder Straße vorbei am Kundenparkplatz des Wasgau mit der Willhelm-Dröscher-Straße verbindet, soll ebenfalls ausgebaut und erneuert werden. Dabei werde der alte befestigte Bereich erneuert und in dem Teil, der aktuell noch mit Schotter belegt ist, ein Lückenschluss mit Betonsteinen hergestellt werden. Unklar sei bisher noch, ob ein geplanter Fußgängerüberweg realisiert werden könne.

In der Wasserschieder Straße werden zusätzlich Wasser- und Kanalanschlüsse erneuert. Ebenfalls ist dort eine Angleichung von Schachtbauwerken geplant, die in der Höhe der sanierten Straße angepasst werden sollen. Schachtbauwerke dienen unter anderem zur Be- und Entlüftung sowie zur Kontrolle und Reinigung der Kanäle.

Eine mögliche Erneuerung der Wasserleitung in der Wasserschiederstraße – von der Kreuzung am Autohaus Wiegand bis zum Einmündungsbereich in die Maiwiese – sei kurz- bis mittelfristig in der Planung. Die Durchführung sei jedoch abhängig von weiterem Abstimmungsbedarf hinsichtlich eines eventuellen Straßenausbaus in diesem Abschnitt, wie die Verbandsgemeinde Birkenfeld mitteilt. Grund für die möglichen Arbeiten an den Wasserleitungen ist ein Wasserohrbruch, verursacht durch das Alter der Leitungen, im vergangenen Jahr.

Die Fertigstellung der Ausbauarbeiten an Maiwiese und Wasserschiederstraße ist im Sommer 2026 geplant. Kosten soll das Projekt rund 2,1 Millionen Euro.