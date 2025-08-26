Unter Hochdruck arbeiten die Stadtwerke am nächsten Leck in der Wasserleitung. Seit Dienstag ist aus diesem Grund die Höckelböschstraße in Idar gesperrt. Die Sperrung beginnt an der Hausnummer 4 und dauert voraussichtlich bis Freitag, 28. August. Solange bleibt die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Während der Baumaßnahme ist die Einbahnregelung aufgehoben, sodass die Anwohner durchgehend bis zur Baustelle zu ihren Anwesen fahren können. Die Stadtwerke bitten Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit den Bauarbeiten einhergehenden Beeinträchtigungen.