Der erste Abschnitt der Sanierung des Schulhofs der Grundschule Westrich läuft. Die ausführende Firma AVE aus St. Wendel hat mit dem hinteren Abschnitt begonnen und eine neue, verschwenkte Treppe gesetzt. Der Bauausschuss des VG-Rats überzeugte sich nun vom Baufortschritt und ließ sich von Sachbearbeiter Michael Schleich in die Arbeiten einweisen. Auch Schulleiterin Anke Georgiadis begleitete den Rundgang und lobte den bisherigen Bauverlauf. „Wir können ohne größere Einschränkungen unterrichten und die Abstimmung mit der Firma läuft“, sagte sie.

Das war bei den vorherigen Arbeiten zur Trockenlegung nicht so, da hierzu Presslufthämmer eingesetzt werden mussten, was Schüler und Lehrer doch stark ablenkte. „Bisher verläuft das geräuschlos“, bekräftigte Georgiadis. Auf dem Podest des ehemaligen Treppenaufgangs entsteht eine Fläche für ein Klassenzimmer im Freien, welches mit einem einbetonierten Sonnenschirm auch den erforderlichen Schatten sicherstellen soll. Hier habe man etwas umdisponiert, sagte die Schulleiterin auf Frage VG-Bürgermeisters Bernd Alsfassers. Statt eines Sonnensegels habe man sich für einen großen Sonnenschirm mit einem Schirm mit vier Metern Durchmesser entschieden.

i Am bisherigen Aufgang zur Schule entsteht ein Freisitz für ein Klassenzimmer im Freien, der mit Maltischen und einem großen Sonnenschirm versehen wird. Sascha Saueressig

Außerdem werde man die bislang in der Planung auf dem Gelände verteilten Maltische an dieser Stelle zusammenführen. „So bekommen wir auch ausreichend Sitzplätze für eine Klasse, da die Messzahl ja 25 Kinder ist“, erklärte Georgiadis. Und als Maltische könnten die Tische in den Pausen trotzdem genutzt werden. Alsfasser erläuterte, dass man die Geländer rund um den Freisitz und vor allem am Treppenaufgang mindestens 1,25 Meter hoch ausführen werde, um so künftig ein unbefugtes Betreten zu erschweren. „Normalerweise sind Geländer nur einen Meter hoch, aber wir wollen wie bei den Amerikanern den Zaun höher machen und an der Spitze eine Schräge installieren lassen.“

Michael Schleich, Sachbearbeiter der Bauabteilung für die Neugestaltung des Schulhofs, erläuterte den Anwesenden, dass die Borte entlang des Hauptgebäudes sowie für den Kreisverkehr – der im Innenbereich gepflastert wird – rund um die Kastanienbäume gesetzt seien und die Firma nun den Unterbau im ersten Abschnitt des Schulhofs erneuern werde. Auch vor dem Eingang zur Schule werde gepflastert und auf dem Beton ein großer Fußabstreifer angebracht. „Das wird dann ähnlich wie auf der anderen Seite vor der Brühlhalle aussehen“, sagte Schleich. Überraschungen habe es bislang noch nicht gegeben.

i Sachbearbeiter Michael Schleich (links) und VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser erläutern im Bauausschuss den Sachstand der Schulhofsanierung und die weiteren Schritte. Sascha Saueressig

Für diesen ersten Bauabschnitt seien noch rund drei Wochen veranschlagt, sagte Schleich. Im Anschluss werde dann der vordere Abschnitt des Schulhofs inklusive des Aufgangs zur Brühlhalle angegangen.

Auf Nachfrage berichtete der VG-Mitarbeiter, dass die Sanierung voraussichtlich bis Ende Oktober dauern werde. Die neue Deckschicht werde abschließend auf dem kompletten Schulhof eingebaut und erst damit sei das Projekt dann beendet. Bernd Alsfasser erläuterte, dass man entlang des Schulgebäudes drei Laternen anbringen werde und eine weitere in der Auffahrt zur Schule und Brühlhalle geplant sei. „Damit werden wir dann eine auskömmliche Beleuchtung auf dem kompletten Schulhof haben“, erklärte der Bürgermeister.