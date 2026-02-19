Winterpause beendet
Arbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld gehen weiter
Die Bagger rollen wieder am Talweiherplatz in Birkenfeld - es fehlt nicht mehr viel, bis der Platz fertig ist.
Gerhard Ding

Bereits im Mai soll der Platz im Herzen der Kreisstadt feierlich eröffnet werden. Was bis dahin noch zu tun ist und welche Teile der Baumaßnahme bereits fertiggestellt sind. 

Die Arbeiten am Talweiherplatz haben wieder begonnen. Am Mittwoch, 18. Februar, direkt nach der Fastnacht, hat die Firma Schwarz die Arbeiten an dem Platz im Herzen von Birkenfeld wieder aufgenommen. Damit endet die Winterpause bei der Baumaßnahme.Bereits Ende des Frühjahrs soll der Talweiherplatz feierlich eröffnet werden.

