Arbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld gehen voran

Die Arbeiten am Talweiherplatz sind nach einer Winterpause seit Ende der Fastnachtstage Anfang März wieder im vollen Gange. Seitdem lassen sich beim Spaziergang entlang des zentralen Platzes in Birkenfeld viele Fortschritte beobachten. Seit der Winterpause seien die Sitzflächen am Wassererlebnispfad errichtet worden, wie die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld mitteilt. Der Wassererlebnispfad verläuft auf Höhe des Talweiherplatzes, entlang des bereits renaturierten Stillbachs. Auch eine Trafostation des Netzbetreibers Westnetz habe die ausführende Baufirma der VG-Verwaltung zufolge seit der Winterpause bereits am Talweiherplatz aufgebaut. Manche der Baufortschritte verbergen sich allerdings vor dem bloßen Auge: „Seit dem Ende der Winterpause wurden der Leerrohrkanal sowie die Trinkwasserleitung fertiggestellt“, teilt die Verbandsgemeinde mit.

Bauarbeiten aktuell vor allem im östlichen Teil

Die Bauarbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld haben nach langer Planung 2022 begonnen, 2023 wurde der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) fertiggestellt und wird regelmäßig von Bussen angefahren. Finanziert wird die Neugestaltung des Platzes zu großen Teilen durch das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz. Rund 4,9 Millionen Euro soll das Projekt kosten. „Nach aktuellem Kenntnisstand liegt das Projekt weiterhin im vorgesehenen Kostenrahmen. Eine genauere Einschätzung wird voraussichtlich in etwa zwei Monaten möglich sein“, teilt die VG-Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Zum jetzigen Zeitpunkt würden sich die Bauarbeiten auf den östlichen Bereich des Talweiherplatzes konzentrieren. Dabei stünden für die Baufirma die Parkflächen vor dem angrenzenden Bio-Markt und dem Fitnessstudio im Fokus. Sobald dieser Abschnitt abgeschlossen sei, würden die Arbeiten zur Neugestaltung Schritt für Schritt in Richtung der geplanten Parkanlage erfolgen, bis die Fläche, die an den Busbahnhof anschließt, fertiggestellt sei.

Termin und Kosten sind trotz Herausforderungen unverändert

Der gesamte Talweiherplatz soll im Herbst 2025 vollständig fertiggestellt sein. „Nach derzeitigem Stand ist der Fertigstellungstermin im Herbst 2025 weiterhin realistisch und kann voraussichtlich eingehalten werden“, teilt die VG-Verwaltung mit.

Und das, obwohl die Verantwortlichen beim Bau immer wieder vor unerwartete Herausforderungen gestellt werden. So verzögerte sich vor der Winterpause die Fertigstellung des Wassererlebnispfades aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Auch seit der Winterpause blieben dem Bau am Talweiherplatz kleinere Steine auf dem Weg zur Fertigstellung nicht erspart. „Eine Wasserhausanschlussleitung musste neu hergestellt werden, außerdem lagen vorhandene Bestandskabel höher als ursprünglich angenommen“, teilt die VG-Verwaltung mit. Dies scheinen allerdings keine größeren Probleme zu sein, die einer zeitgemäßen Fertigstellung im Wege stehen.

Doch auch wenn die Bauarbeiten am Talweiherplatz fertiggestellt sind, wird in dem Gebiet weiter gebaut. Denn nach Abschluss der Arbeiten sollen die an der direkt angrenzenden Straße „Am Talweiher“ beginnen. Die Werke der Verbandsgemeinde Birkenfeld werden dann die Wasserleitung sowie die Wasser- und Kanalhausanschlüsse in der Straße erneuern. Aufgrund der Arbeiten entstünden rund 25 quer verlaufende Gräben in der Straße und auch im Gehweg am Talweiherplatz, teilte die VG-Verwaltung im Januar mit. So plant die VG-Verwaltung, im Nachgang der Arbeiten der VG-Werke auch die Straße „Am Talweiher“ sowie die Gehwege vollständig zu sanieren.