Nachdem in dieser Woche die Vorarbeiten für die Abdichtung des neuen Daches an der Westrichhalle vorbereitet wurden, wird nun die Dacheindeckung folgen. Dann ist die neue Turnhalle endlich geschlossen und der Innenausbau kann forciert werden.

So hatte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung zahlreiche Gewerke vergeben. So wählten die Ausschussmitglieder unter anderem die Firma für den Einbau eines Trennvorhangs aus. Aus zwei Angeboten erhielt die Firma Diaplan Innenausbau aus Freilassing den Zuschlag.

Das Angebot lag mit 46.440 Euro zwar gut 13 Prozent über der erwarteten Kostenberechnung des Planungsbüros. In der Kostenberechnung anhand der bepreisten Leistungsverzeichnisse wurden für den Trennvorhang Kosten in Höhe von etwas mehr als 40.400 Euro brutto erwartet. Allerdings weisen die Planer darauf hin, dass es in diesem Markt große Schwankungen bei der Preisgestaltung gebe, was sich auch am zweiten Angebot mit fast 71.000 Euro zeige. Daher sei die Vergabe auch mit Blick auf die Gesamtsumme des Neubaus im Rahmen des Vertretbaren, erklärte Bauamtsleiter Christoph Donie.

Fliesenarbeiten kosten rund 82.000 Euro

Rund 82.000 Euro sollen die Fliesenarbeiten in der neuen Halle kosten. Unter 14 Anbietern war die Firma A&V Bau Alban Bajraj aus Waldmohr der günstigste Anbieter. Nach Prüfung und Auswertung der Angebote durch das bauleitende Büro Dillig Architekten verfügt Bau Alban Bajraj als Bestbieter über die erforderliche Eignung zur Ausführung der Arbeiten. Das Angebot liegt etwas unter der Kostenschätzung nach dem Leistungsverzeichnis, welche von gut 99.700 Euro für dieses Gewerk ausging. Neben üblichen Marktschwankungen bei der Preisgestaltung komme der Stadt in diesem Gewerk zugute, dass die Zeiten sehr starker Auslastung der Firmen sich wieder entspannt haben. Dies spiegele sich in der Anzahl der Bieter wider und lasse erkennen, dass großes Interesse herrsche und auch wiederum zu günstigen Angebotspreisen führe.

Das Architekturbüro Dillig hat aus sieben Angeboten die Firma Eversports aus Berlin als günstigste Fachfirma für den Einbau des Sportbodens in der Halle vorgeschlagen. Die Firma liegt mehr als 40 Prozent unter den geschätzten Baukosten, die nach Leistungsverzeichnis mit rund 244.000 Euro kalkuliert waren. Auch hier sei der Marktpreis sehr schwankend, führte Donie aus. Dennoch liege die Kalkulation des Unternehmens mit 151.800 Euro in einem wohl auskömmlichen Rahmen, da auch die nächstfolgenden Fachfirmen weniger als 160.000 Euro gefordert hatten. Die weiteren Bodenbelagsarbeiten in der Halle soll die Firma Ibrahim Karakus aus Weinheim ausführen. Zum Angebotspreis von 8290 Euro brutto werden die Böden mit einem Linoleumbelag versehen. Auch dieses Gebot liegt rund 3300 Euro unter dem Schätzpreis des Leistungsverzeichnisses.

Allenthalben große Schwankungen im Markt

nErfreulicherweise könne man die Trockenbauarbeiten für die Decken in den Räumen an die Baumholderer Firma Gerd Böhm für 14.000 Euro vergeben, sagte Beigeordneter Christian Flohr. Aus sechs Angeboten liege die Firma Böhm gut 600 Euro unter dem nächstfolgenden Bieter. Auf Nachfrage, was den unter Rasterdecken zu verstehen sei, erläuterte Donie, dass es sich um die üblichen abgehängten Decken in Büroräumen zur Verminderung des Schalls handele. Ebenfalls sechs Angebote gingen für den Einbau der WC-Trennwände ein. Hier war die Firma GHK DOMO aus Bad Gandersheim der günstigste Bieter mit knapp 13.000 Euro. Der Abstand zum nächst günstigsten Bieter betrug etwas mehr als 60 Euro, wobei die Kostenschätzung von rund 15.500 Euro Baukosten ausging.

Für den Einbau der Innentüren entschied sich der Ausschuss für die Firma Reco aus St. Wendel, die mit 82.120 Euro das günstigste Angebot vorlegte. In der Kostenschätzung war das Büro Dillig noch von rund 62.000 Euro für dieses Gewerk ausgegangen, allerdings lagen alle vier eingereichten Angebote zwischen 20.000 und 30.000 Euro über der Schätzung. „Hier gibt es große Schwankungen im Markt“, erklärte Donie. Obwohl das Angebot fast ein Drittel höher als der Schätzpreis liege, müsse man die aktuellen Marktgegebenheiten sehen. Die relativ geringe Differenz unter den Bieter zeige zudem, dass auch im Falle einer Aufhebung und nachfolgender neuen Ausschreibung kein besseres Ergebnis zu erwarten sei. Donie verwies auch darauf, dass dies erhebliche Auswirkungen auf den sehr eng gestrickten Bauzeitenplan habe.

Ausschreibung für die Sportgeräte mit dem VfR abgestimmt

Ähnlich bewertete er das eine vorliegende Angebot für die Sportgeräte der Firma Kübler aus Backnang. Mit 92.800 Euro liege dieses zwar etwas über der Kostenschätzung von 82.400 Euro, aber auch hier gebe es deutliche Schwankungen im Markt und eine Verzögerung sei für das Bauprojekt schwierig. Donie verwies auch darauf, dass die wesentlichen Teile der Ausschreibung für die Sportgeräte im Vorfeld auch mit dem VfR abgestimmt wurden. Allerdings sah Wolfgang Keller (LfB) durchaus Luft in der Preisgestaltung: „Wir brauchen keinen Profischwebebalken.“

Der Einbau der Tribünenauflager und Innenfensterbänke gingen an die Firma Tobias Schabbach aus Beuren für den Preis von 29.560 Euro. Auch hier liegt das Angebot rund 23 Prozent über der ursprünglichen Kostenschätzung, aber die breite Kostenspanne aller fünf Angebote bis hin zu 92.000 Euro zeige, dass der Markt derzeit schwer einzuschätzen sei. Das Architekturbüro bewertete das Angebot daher als vertretbar, was der Bauausschuss auch so annahm. Die Umkleidebänke für die Umkleidekabinen soll die Firma Garderobia Metallwaren liefern, bei fünf Angeboten insgesamt lag das Unternehmen aus Filderstadt mit 12.250 Euro geringfügig unter der ursprünglichen Kostenschätzung.

Einen Nachtrag im Zuge des Brandschutzes vergaben die Ausschussmitglieder an die Firma Gerd Böhm für die Ausführung der Laibungen an der Außenwand. Dies wurde notwendig, da die Kern-Dämmung der Außenwand-Sandwichelemente laut genehmigtem Brandschutzkonzept zwar mit nicht brennbaren A-Material ausgeführt werden sollte, allerdings irrtümlicherweise eine EPS-Dämmung aufgebracht wurde. „Da der Fehler im Zuge der Ausführungsplanung den beteiligten Planern und Firmen unterlaufen ist, erfolgt die Brandschutzertüchtigung nahezu kostenneutral“, erläuterte Donie. Dies werde durch Abzüge und insbesondere durch Minderkosten in vergleichbarer Höhe beim verbleibenden EPS-Dämm-Material in ungefährdeten Bereichen eingespart. Die Arbeiten werden für rund 12.000 Euro ausgeführt. Donie verwies auch darauf, dass die flächige EPS-Zwischendämmung der Außenwände einen besseren Wärmeschutz für die Halle gewähre.