Bautätigkeit sorgt für Dreck Arbeit am Fels: Staub hüllte Schloss Oberstein ein 26.09.2026, 14:00 Uhr

i Alpinkletterer bei der Erstellung der zwischen 2 und 8 Meter tiefen Bohrlöcher. Eine Betonemulsion verfüllt neben den Bohrlöchern auch das zerklüftete Gestein. Ringanker und Fangnetze werden im nächsten Schritt installiert. HOSSER. Hosser

Nach der ersten Oktoberwoche sollen die Felssicherungsarbeiten im Bereich des Schlosses Oberstein abgeschlossen sein. Die Staubentwicklung sorgte immer wieder für Probleme. Insbesondere das Schloss Oberstein musste mehrfach gesäubert werden.

Die Felssicherungsarbeiten im Bereich des Schlosses Oberstein gehen auf die Zielgerade. Nach Angaben des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) sollen noch an fünf Tagen Bohrarbeiten im Fels durchgeführt werden. Für den 8. Oktober ist die Fertigstellung vorgesehen.







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