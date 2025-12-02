Adventsbrauch in Rückweiler Applaus für funkelnde Lichter, Sterne und Girlanden Benjamin Werle 02.12.2025, 01:00 Uhr

i Der Nikolaus (Jürgen Schwan) hatte süße Geschenke für Kinder und Erwachsene dabei. Benjamin Werle. Werle Benjamin

Zum Auftakt der Vorweihnachtszeit wird in Rückweiler zum ersten Advent in der Ortsmitte eingeladen. Dort wird der Christbaum gemeinsam geschmückt und nach Einbruch der Dämmerung erstmals das Licht angeschaltet. Und das wird gefeiert.

Lichterglanz in der Ortsmitte: Am ersten Advent erstrahlt die prächtig geschmückte Tanne vor der Bushaltestelle in Rückweiler in gleißendem Licht. Funkelnde Lichter, Christbaumkugeln, Sterne und Girlanden winden sich um die Tanne. Und diese sind zuvor von den Kindern und Erwachsenen selbst angebracht worden.







