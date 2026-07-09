Brand in Idar-Oberstein
Appell der Feuerwehr: Kammerwoog nicht betreten
Das Kassenhäuschen des ehemaligen Kammerwoog-Schwimmbads stand in Vollbrand
Das Kassenhäuschen des ehemaligen Kammerwoog-Schwimmbads stand in Vollbrand
Christian Schulz. Hosser

Wehrleiter Jörg Riemer bittet die Bevölkerung nach dem jüngsten Brand darum, nicht auf dem verlassenen Freibadgelände herumzulaufen. Im Notfall ist die Löschung dort schwierig, weil Bauwerke marode und schwer zugänglich sind. 

Lesezeit 1 Minute
Bereits die Anfahrt zum Brand am Kammerwoog-Freibad am vergangenen Dienstag wurde erschwert, weil ein unrechtmäßig abgestelltes Fahrzeug den einzigen Zugang zum Gelände blockierte. Dadurch ging wertvolle Zeit verloren. Um überhaupt an den Brandherd gelangen zu können, mussten die Einsatzkräfte zunächst gewaltsam die Zufahrt öffnen und das Fahrzeug aus dem Bereich des Tores entfernen.
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