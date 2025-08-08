Der Königswald mit Zielen wie die Mörschieder Burr und die Wildenburg ist ein beliebtes Naherholungsziel, auch für viele Idar-Obersteiner, die dort wandern oder joggen. Nun hat die Ortsgemeinde Herborn die Parkmöglichkeiten beschränkt.

Für viel Aufregung sorgt derzeit die Teilsperrung der Wanderparkplätze am Rande von Herborn. Viele auswärtige Erholungssuchende aus dem weiten Umkreis, vor allem auch aus Idar und Tiefenstein, stellen dort ihre Autos ab, um im Königswald zu spazieren, wandern oder zu joggen. Das Problem: Alle müssen durch Herborner Wohngebiete, und zum Teil ist der Andrang am Wochenende und an schönen Sommerabenden so groß, dass die Wildparkerei zum Teil überhandnahm und von der Gemeinde angepflanzte Jungbäume angefahren und beschädigt wurden.

Nun hat die Ortsgemeinde dicke Baumstämme an den Straßenrand gelegt, um Wildparken zu verhindern. Das gilt auch für die Auffahrt zum Wasserhäuschen, die für Fahrzeuge der VG-Werke frei bleiben muss. Die acht verbleibenden Parkplätze sind älteren und behinderten Menschen vorbehalten sowie Eltern mit Kleinkindern, sagt Ortsbürgermeister Thorsten Petry und empfiehlt auswärtigen Besuchern, den offiziellen Wanderparkplatz ausgangs Herborn gegenüber der Gemeindehalle zu nutzen: „Da ist ganz viel Platz, und der Wanderweg Richtung Königswald startet genau gegenüber.“ Er fügt hinzu: „Wenn ich im Urlaub bin und wandern gehen will, fahre ich auch zum offiziell ausgewiesenen Wanderparkplatz. Touristen, die uns besuchen, machen das auch in Herborn“, hofft er auf ein Umdenken bei den auswärtigen Königswald-Fans. Petry appelliert an alle auswärtigen Besucher, sich an die neue Ordnung zu halten: „Bitte nehmen Sie Rücksicht. Wir wollen eigentlich keine Schranke aufstellen müssen...“

Bei den schweren Stämmen, die zur Absperrung benutzt werden, handelt es sich übrigens um „Käferholz“, das für eine Vermarktung nichts mehr taugt und „dankenswerterweiseweise vom Forstamt zur Verfügung gestellt wurden“, wie Petry im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert.

Anwohner beschweren sich über Raser

Weiterer Grund für die Reduzierung der Parkplätze am Wasserhäuschen sind die sich häufenden Beschwerden von Anwohnern der Treibstraße und des Kupferweges, die sich an manchen Tagen über hohe Verkehrsbelastung und Raser beklagen. Das Verkehrsaufkommen erhöht sich derzeit noch, weil viele Besucher wieder umdrehen, da kein Parkplatz zu finden ist. Die Ortsgemeinde will nun weitere Vorkehrungen treffen: Tempo 30 ist bereits in vielen Straßen beschildert, nun sollen sogenannte „Haifischzähne“ auf die Straße gemalt werden, um die Durchfahrt optisch zu verkleinern. Auch über die Installation sogenannter „Kölner Teller“ wurde im Gemeinderat schon diskutiert, um die Geschwindigkeit der Autos zu drosseln. Das sind Erhöhungen, die zur Geschwindigkeitsreduzierung führen sollen: „Das kann aber zu Problemen im Winterdienst führen“, weiß „OB“ Petry, weil der Schneepflug an den Aufbauten hängen bleiben kann.

Auch die per Schild „250“ verbotene Zufahrt zum Naherholungsgebiet Königswald über die Kempfelder Straße ist von der Gemeinde bereits erschwert worden, in dem die Durchfahrt durch eine Wasserrinne mit extra groben Steinen versehen wurde. Auch hier hatten sich Anwohner über den zum Teil starken Autoverkehr und das wilde Parken beschwert, was immer wieder auch die An- und Abfahrt von Holztransportfahrzeugen behindert.