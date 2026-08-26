Wildschweine in Idar-Oberstein
Anwohner haben Angst, Kinder rauszuschicken 
Die Problematik mit Wildschweinen bezieht sich auf mehrere Bereiche in Idar-Oberstein.
Die Problematik mit Wildschweinen bezieht sich auf mehrere Bereiche in Idar-Oberstein.
Lino Mirgeler/dpa

Sie verwüsten Gärten, sie plündern Mülltonnen, und sie machen Angst: So ergeht es Idar-Obersteinern mit Blick auf Wildschweine. Die Stadtverwaltung kennt das Problem und ist selbst davon betroffen. Hinweise nehme man sehr ernst. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Anwohner der Goethestraße in Idar-Oberstein wissen sich nicht mehr zu helfen: Wildschweine zerstören Gärten, zerwühlen Gelbe Säcke. „Man traut sich zu bestimmten Zeiten nicht mehr aus dem Haus und hat auch Angst, Kinder rauszuschicken. Dazu kommt der Gestank“, sagt eine verzweifelte Anwohnerin.
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