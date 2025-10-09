Hoppstädten-Weiersbach Antrag abgelehnt: Kein Tempo 30 auf der Saarstraße 09.10.2025, 17:00 Uhr

i Auf der Saarstraße soll weiter Tempo 50 gelten - das entschied der Gemeinderat Hoppstädten-Weiersbach am Mittwoch. Reiner Drumm

Ein Tempolimit von 30 km/h wird es auf der Saarstraße in Hoppstädten-Weiersbach nicht geben. Diesen Bürgerantrag hat der Gemeinderat abgelehnt. Die Gemeindeverwaltung will nun die Installation eines Blitzers prüfen.

Der Ortsgemeinderat Hoppstädten-Weiersbach hat nun auch einen Bürgerantrag für ein Tempolimit von 30 km/h auf der Saarstraße abgelehnt. Fünf Ratsmitglieder, allesamt aus der sechsköpfigen SPD-Fraktion, stimmten dem Bürgerantrag zu – 14 Ratsmitglieder stimmten gegen Tempo 30 auf der Saarstraße.







