Gemeinderat passt Bebauungsplan für Neubaugebiet "In der Dell" an - Hauptsatzung für Auftragsvergaben geändert Anpassung der Bauhöhe verzögert Baurecht: Fohren-Lindens Gemeinderat ändert Planentwurf für Neubaugebiet 25.10.2024, 05:15 Uhr

i Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet „In der Dell“ geht in die Offenlage, nachdem die Kreisverwaltung die Festsetzung der Drempelhöhe bei Bauanträgen moniert hatte. Foto: Benjamin Werle Benjamin Werle

Fohren-Linden. Der zweite Bauabschnitt des Neubaugebiets „In der Dell“ in Fohren-Linden ist vor zwei Jahren fertig erschlossen worden. Aktuell sind noch sieben Bauplätze der Gemeinde auf dem Markt – zwei Bauplätze wurden verkauft.

Und eigentlich wollten die Besitzer schon längst bauen. Doch dann kamen ihnen die Festsetzungen im bisherigen Bebauungsplan in die Quere: Die Drempelhöhe – also die senkrechte Verlängerung der Außenwand an der Traufseite eines Hauses bis unter das Dach, auf der die Dachkonstruktion aufgelegt wird – entsprach nicht mehr den Vorgaben.

