Vorwurf der Untreue Anklage gegen Bernhard Alscher erhoben Peter Bleyer

Niels Heudtlaß 13.08.2026, 12:51 Uhr

i Gegen den ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Bernhard Alscher, wurde Anklage erhoben. Torsten Silz

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat Anklage gegen den ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Bernhard Alscher, erhoben. Der Vorwurf lautet auf Untreue. Alschers Verteidiger bezeichnet die Anklage als rechtlich haltlos.

Der Fall hatte 2024 überregional für Schlagzeilen gesorgt: Die Kreisverwaltung Birkenfeld erstattete gegen Bernhard Alscher Strafanzeige, weil dieser in seiner Funktion als Bürgemeister der VG Birkenfeld 127.000 Euro unrechtmäßig an den Tierpark-Verein überwiesen haben soll.







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