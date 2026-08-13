Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat Anklage gegen den ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Bernhard Alscher, erhoben. Der Vorwurf lautet auf Untreue. Alschers Verteidiger bezeichnet die Anklage als rechtlich haltlos.
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Der Fall hatte 2024 überregional für Schlagzeilen gesorgt: Die Kreisverwaltung Birkenfeld erstattete gegen Bernhard Alscher Strafanzeige, weil dieser in seiner Funktion als Bürgemeister der VG Birkenfeld 127.000 Euro unrechtmäßig an den Tierpark-Verein überwiesen haben soll.