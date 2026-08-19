Anka und Thomas Blödorn geben nicht auf: Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand, bei dem ihr Hau völlig zerstört wurde, wollen sie es wieder aufbauen. Inzwischen schlafen sie in einem Wohnwagen auf ihrem Grundstück.
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Vor einigen Tagen fanden Anka und Thomas Blödorn inmitten der ausgebrannten Überreste ihres Hauses ein Mobiltelefon – und tatsächlich funktionierte es noch. „Ich bin immer wieder überrascht, was man in der Brandruine noch findet“, sagt Thomas.Rückblick: Am Samstagabend, 13.