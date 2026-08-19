Nach Brand in Kronweiler Anka und Thomas Blödorn wollen ihr Haus wieder aufbauen Christian Schulz 19.08.2026, 19:00 Uhr

i Thomas und Anka Blödorn inmitten der Brandruine. Sie haben schon einiges an Schutt beseitigt und arbeiten fast jeden Tag sechs Stunden an ihrem Traum: dem Wiederaufbau ihres Zuhauses in Kronweiler. Hosser

Anka und Thomas Blödorn geben nicht auf: Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand, bei dem ihr Hau völlig zerstört wurde, wollen sie es wieder aufbauen. Inzwischen schlafen sie in einem Wohnwagen auf ihrem Grundstück.

Vor einigen Tagen fanden Anka und Thomas Blödorn inmitten der ausgebrannten Überreste ihres Hauses ein Mobiltelefon – und tatsächlich funktionierte es noch. „Ich bin immer wieder überrascht, was man in der Brandruine noch findet“, sagt Thomas. Rückblick: Am Samstagabend, 13.







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