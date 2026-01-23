Polizeiauto in Rhaunen gerammt Angeklagter will Beamte nicht als solche erkannt haben Günter Schönweiler 23.01.2026, 08:58 Uhr

i Fünf Verletzte und zwei erheblich beschädigte Autos – so endete eine Fahrerflucht am 8. April 2025 in Rhaunen. Sebastian Schmitt (Archiv). Sebastian Schmitt/Archiv

Am Landgericht Bad Kreuznach geht der Prozess gegen einen 36-jährigen Ex-Fremdenlegionär dem Ende zu: Der Staatsanwalt fordert sechs Jahre und die Prüfung einer Sicherheitsverwahrung. Der Mann hatte auf der Flucht zwei Polizeiautos gerammt.

Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij hielt nach acht Verhandlungstagen sein Schlusswort vor der 2. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 36-jährigen Diamantschleifer und Ex-Fremdenlegionär. In der Anklageschrift standen elf Fälle besonders schweren Diebstahls mit einer Beute von mehr als 90.







