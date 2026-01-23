Am Landgericht Bad Kreuznach geht der Prozess gegen einen 36-jährigen Ex-Fremdenlegionär dem Ende zu: Der Staatsanwalt fordert sechs Jahre und die Prüfung einer Sicherheitsverwahrung. Der Mann hatte auf der Flucht zwei Polizeiautos gerammt.
Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij hielt nach acht Verhandlungstagen sein Schlusswort vor der 2. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 36-jährigen Diamantschleifer und Ex-Fremdenlegionär. In der Anklageschrift standen elf Fälle besonders schweren Diebstahls mit einer Beute von mehr als 90.