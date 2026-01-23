Polizeiauto in Rhaunen gerammt
Angeklagter will Beamte nicht als solche erkannt haben
Fünf Verletzte und zwei erheblich beschädigte Autos – so endete eine Fahrerflucht am 8. April 2025 in Rhaunen.
Sebastian Schmitt (Archiv). Sebastian Schmitt/Archiv

Am Landgericht Bad Kreuznach geht der Prozess gegen einen 36-jährigen Ex-Fremdenlegionär dem Ende zu: Der Staatsanwalt fordert sechs Jahre und die Prüfung einer Sicherheitsverwahrung. Der Mann hatte auf der Flucht zwei Polizeiautos gerammt.

Lesezeit 3 Minuten
Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij hielt nach acht Verhandlungstagen sein Schlusswort vor der 2. Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 36-jährigen Diamantschleifer und Ex-Fremdenlegionär. In der Anklageschrift standen elf Fälle besonders schweren Diebstahls mit einer Beute von mehr als 90.

