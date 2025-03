Angeklagter hält das Strafmaß für viel zu gering

Ein ungewöhnlicher Prozess ging am Landgericht Bad Kreuznach zu Ende. Nach einem sexuellen Übergriff an einer schlafenden Frau in Idar-Oberstein plädierte der Einbrecher selbst für Sicherheitsverwahrung.

Es war ein sehr ungewöhnlicher Prozess, der vor der 2. Großen Strafkammer am Landgericht Bad Kreuznach nach drei Verhandlungstagen jetzt zu Ende ging. Ungewöhnlich schon wegen der bedrohlich erscheinenden Anklagepunkte: Diebstahl mit Waffen, Wohnungseinbruch und ein sexueller Übergriff an der schlafenden Hausbesitzerin. Die Strafkammer unter Vorsitz von Annegret Werner verhängte dafür vier Jahre Haft wegen schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Tatmehrheit mit sexuellem Übergriff und Diebstahl (wir berichteten).

Die Anklageschrift überdauerte allerdings nicht das Prozessende: Der Tatvorwurf „Diebstahl mit Waffen“ wurde fallengelassen und zum Diebstahl abgemildert. Ein versöhnliches Ende lag ein stückweit auch am Auftreten des 28-jährigen Angeklagten und einiger Zeugen vor Gericht. Anlass für Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij, eingangs seines Plädoyers vom „Prozess der Kuriositäten“ zu sprechen.

Der geständige Angeklagte hatte in seinem bisherigen Dasein einen wahren Schlingerkurs erlebt. Im Alter von drei Jahren wurden die Eltern geschieden. Er durchlief in Nordrhein-Westfalen Grund- und Hauptschule bis zum Abschluss. Mit Mutter und Mitschülern kam er nicht klar – frühzeitig wurde ADHS diagnostiziert. Konzentrationsprobleme und allgemeine Unzuverlässigkeit begleiteten ihn durchs gesamte Leben, auch wenn es immer mal Ansätze einer Kurskorrektur gab.

Mit 16 Jahren landete er auf der Straße, wie er vor Gericht berichtete. Familiäre Bindungen fehlten, der Kontakt zum Vater kam nie zustande – obwohl beide zeitweise in der gleichen Firma arbeiteten. Praktika als Mechatroniker sowie Anstellungen als Bauhelfer und Verpacker endeten nach längstens einem Jahr mit Kündigungen wegen Unzuverlässigkeit. Täglicher Marihuana-Konsum schon mit zwölf Jahren, mit 14 der Umstieg auf Amphetamin und Ecstasy. Kokain und LSD sowie Alkohol (anfangs Bier, später Spirituosen) folgten. Der Drogenkonsum wurde anfangs im Tausch der wegen ADHS verordneten Medizin, später durch Straftaten finanziert.

„Wenn es schwierig wurde, flüchtete ich in die Drogen.“

Der Angeklagte

„Wenn es schwierig wurde, flüchtete ich in die Drogen“, so sein Fazit. Er habe in der Haft den Suchtdruck verspürt und sei zweimal in die Entgiftung gegangen – ohne stationäre Therapie allerdings. 2019 hatte er dies gegenüber Dr. Ralf Werner (Bingen), Facharzt für Psychiatrie, forensische Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, als Sachverständigem noch abgelehnt. Im Rückblick ein fataler Fehler, wie der erfahrene Gutachter im Prozess betonte: „Inzwischen haben sich die gesetzlichen Ansprüche geändert“, sodass er die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verwerfen müsse.

Die jetzigen Taten geschahen unter Einfluss von Drogen und Alkohol. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Kripo auch eine kleine Menge Amphetamin. Immerhin wurde der seit September 2024 in Haft sitzende Angeklagte deutlich: „Ich möchte so nicht mehr weiterleben, ich will in Therapie.“ Gegenüber den Geschädigten betonte er sein Bedauern und ließ über Verteidiger Andreas Kaiser (Bad Kreuznach) anfragen, ob er sich persönlich bei allen Geschädigten entschuldigen dürfe. „Ja“ lautete unisono die Antwort – und die Annahme aufrichtiger Reue und tiefer Scham.

„Maurer? Ja, da musst du doch abends müde sein“

Der 77-jährige Geschädigte, ein Handwerker mit Klartext in der Sprache, ließ es sich nicht nehmen, mit dem Angeklagten in breitem Dialekt ins Zwiegespräch zu kommen: „Was schaffst du dann? Maurer? Ja, da musst du doch abends müde sein.“ Eine Mischung aus Kritik und Hinweis auf bestehende Zukunftschancen. Denn die Gesellenprüfung hatte er in der Haft abgelegt. „Diese Klarheit in den Worten haben wir Juristen nicht“, wie der Staatsanwalt im Schlusswort eine Kuriosität mehr befand.

Vielleicht ein Grund, warum die Vorsitzende umsichtig den Dialog zuließ. Das stand im Gegensatz zur lautstarken Forderung nach „ganz harter Bestrafung“ seitens des Zeugen, dessen Bekannte den sexuellen Übergriff ertragen musste. Die Feststellung der Schuld selbst war unproblematisch – die Kripo hatte ganze Arbeit geleistet: Tatnachweis anhand von DNA-Spuren, Fund von Diebesgut und Drogen, Auswertung seines Mobiltelefons mit Fotos des Luftgewehrs in Täterposen und Google-Suchen nach verräterischen Begriffen bei notwendigem Täterwissen, Zuordnung von Schuhspuren. Und als „Krönung“ ein Geständnis.

Traurige Kindheit, Brüche im Elternhaus

Warum er bei der schlafenden Rentnerin sexuell übergriffig geworden sei? Aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum habe er keine Erinnerung an die Tatnacht, „aber ich schäme mich dafür.“. Etwas, was das Schwurgericht ihm im Urteil nicht abnahm. Staatsanwalt Radzivilovskij hatte zuvor eine Gesamtfreiheitsstrafe von viereinhalb Jahren gefordert. Was dem Angeklagten durch verbalen Protest an die Adresse des Verteidigers missfiel („Viel zu wenig“) – und ihm eine Rüge der Vorsitzenden einbrachte.

Die Erklärung von Verteidiger Kaiser sorgte für Verwunderung: „Der Angeklagte hält das beantragte Strafmaß für viel zu gering.“ Kaiser fasste in seinem Schlusswort das verkorkste Leben zusammen: Traurige Kindheit, Brüche im Elternhaus, Konflikte mit seiner älteren Freundin, fehlender Kontakt zur inzwischen zehnjährigen Tochter, Drogen, Alkohol, vergeudete Haft ohne Therapiewille. Er forderte eine Gesamtstrafe von höchstens vier Jahren, jedoch mit Unterbringung im Entzug.

Auch das letzte Wort des Angeklagten in sehr ruhigem Ton klang gespalten: „Ich habe mich auf SV eingestellt“ (eine zeitlich nicht begrenzte Sicherungsverwahrung nach Haftende). „Ich habe einfach Angst, dass ich untherapiert entlassen werde, und es wieder passiert.“ Die Tat tue ihm unsagbar leid, er könne seine Gefühle vor Gericht nicht zeigen, weil er sich nach so schäme. Eine innere Einkehr, auf die die Vorsitzende in der mündlichen Urteilsbegründung einging. Eine Unterbringung im Entzug sei durch seine damalige Verweigerung vertan. „Beantragen Sie während der Strafhaft beim Sozialen Dienst der JVA Maßnahmen zur Abkehr von der Suchterkrankung. Sie werden von uns nicht allein gelassen.“ Das Urteil über vier Jahre Haft ist rechtskräftig. Der Widerruf einer vorherigen Reststrafe von rund 18 Monaten zur Bewährung kommt noch obendrauf.