Amtsgericht Idar-Oberstein Angeklagter bootet die eigene Verteidigerin aus Günter Schönweiler 03.02.2026, 09:00 Uhr

i Amtsgericht Idar-Oberstein Thomas Brodbeck

Das erlebt man auch nicht oft am Amtsgericht Idar-Oberstein:. Die geladenen Zeugen gingen unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Der Angeklagte muss sich wegen zweier Raubdelikte und einem halben Dutzend weiterer Anklagen verantworten.

Was einen Gerichtsreporter zu Beginn eines Strafprozesses erwartet, weiß man nie – Überraschungen einbegriffen. Am Anfang stehen rudimentäre Informationen aus der Prozessankündigung wie Delikt, Tatort, Tatzeit, grobe Informationen zum Angeklagten und Prozessdauer.







