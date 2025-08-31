Das Urteil mit einer hohen Gesamtfreiheitsstrafe gegen einen 22-jährigen ehemaligen Feuerwehrmann kam nicht überraschend – er war geständig. Staatsanwalt Konstantin Habermehl schien damit zwar nicht ganz zufrieden – hatte er in seinem Schlussvortrag sogar sieben Jahre und drei Monate Gesamtfreiheitsstrafe gefordert. Wegen der Straftaten und der Gefährlichkeit des Angeklagten für die Allgemeinheit hatte er zusätzlich Sicherungsverwahrung beantragt.

Dies ist eine strafrechtliche Maßregel, die nach Verbüßung der Freiheitsstrafe verhängt werden kann. Voraussetzung dafür ist unter anderem ein „Hang zur Begehung erheblicher Straftaten und dessen Gefährlichkeit für die Allgemeinheit“. Sie dient also nicht der Sühne, sondern geht in Richtung Gefahrenabwehr. Vornehmliches Ziel ist dabei die Verhinderung von Folgetaten.

Und diesbezüglich hatte der Angeklagte bereits einiges vorzuweisen: Zwei Verurteilungen wegen Brandstiftung und eine laufende Bewährung. Am Ende sah auch die Vorsitzende Richterin am Landgericht, Annegret Werner, entsprechende Anzeichen für „Hang-Potential“ und anhaltende Gefahren. Aber einen 22-Jährigen, auf den weitere Strafverfahren im Saarland warten, auf unbestimmte Zeit „wegzuschließen“ – da zögerte die Kammer dann doch. Die weitere Persönlichkeitsentwicklung während der mehrjährigen Haftverbüßung soll deshalb nach dem Willen der Richter beobachtet werden.

Letzter Warnschuss

Für den Angeklagten ließ daher die Kammervorsitzende noch einen letzten Warnschuss zu: Man verhänge „nur“ einen in Paragraf 66a Strafgesetzbuch (StGB) geregelten „Vorbehalt der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung“. Der freiberufliche Forensische Gutachter Dr. Ulf Müller (Alzey) hatte zuvor in seinem fast zweistündigen analytischen Diskurs die rechtlichen Voraussetzungen am Persönlichkeitsbild des Angeklagten geprüft. Und legte die endgültige Entscheidung über eine mögliche Sicherungsverwahrung dann in die Hände der Strafkammer…

Sicherungsverwahrung ist neu geregelt

Die Sicherungsverwahrung wurde 2010 neu geregelt – aber vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kein halbes Jahr später bereits als verfassungswidrig wieder gekippt. Seit 2013 gilt nun eine angepasste neue Gesetzeslage. Demnach treten eine besondere therapeutische Behandlung und intensive Betreuung in den Vordergrund. Denn niemand soll freigelassen werden, wenn er therapieunwillig oder gar nicht therapierbar ist. Diese Gesetzeslage hält bislang auch den Überprüfungen des BVerfG und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) stand. gsw

Wie sehr der „Hang zum Feuer“ den Angeklagten bestimmt hatte, fasste die Vorsitzende zusammen: Tragendes Motiv seiner Taten sei die „Faszination Feuer“, aber auch ein völlig frei erfundenes, heldenhaftes Auftreten bei der Brandbekämpfung. Im Saarland fackelte er – angeblich im Auftrag – einen Pkw ab. Der mutmaßliche Auftraggeber war jedoch vom zuständigen Gericht freigesprochen worden. Um ein „Alibi“ zu haben, setzte er in Baumholder eine im Freien stehende Couch in Brand. Danach half er beim Löscheinsatz der Stützpunktfeuerwehr Baumholder. In diesem Punkt sprach ihn das Landgericht wegen Brandstiftung aus tatsächlichen Gründen frei – der in Kuwait lebende Besitzer habe offensichtlich das Eigentum an der Couch aufgegeben. Mangels des dadurch fehlenden Tatbestandsmerkmals „fremdes Objekt“ sei eine Brandstiftung im Sinne von Paragraf 306 StGB zu verneinen.

Für die zweite Brandlegung in einem eingezäunten Gebäude eines Gebrauchtwagenhändlers in der Schubertstraße hatte der Angeklagte eine eigenartige Erklärung: Wegen vorangegangener Einbrüche wollte er angeblich Spuren von sich und seinem Mittäter beseitigen. Der Schuppen brannte nieder. Es entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro.

Eine besondere Steigerung erfuhr die „Faszination Feuer“ bei der dritten Brandlegung binnen einer Woche in einem Brennholzlager im Industriegebiet Baumholder. Dabei gingen in den frühen Morgenstunden 800 Raummeter Buchenholz in Flammen auf. Die bagatellisierende Einlassung des Täters, man habe gedacht, dass es wegen vorangegangenem Regen zu keinem Großbrand kommen könne, sah die Kammer anders. Der Angeklagte habe nicht nur einen Grillanzünder als Zündquelle in Brand gesteckt, sondern gleich das gesamte Paket genutzt. Und dies nicht etwa straßenseitig, sondern in einem abgewandten und nicht einsehbaren Bereich der Lagerstätte – mit dem Potenzial einer 360-Grad-Ausbreitung. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro sowie zusätzliche Kosten für die öffentliche Hand wegen zu übernehmender Einsatzkosten in gleicher Höhe. Gerade dieser Brand hatte für Furore gesorgt: Rund 150 Feuerwehrleute verschiedener Stützpunktwehren sowie die US-Feuerwehr und die der Bundeswehr kämpften stundenlang gegen die Flammen an.

Der letzte Brand wurde mit einem Mittäter an einem verlassenen Aussiedlerhof abseits von Heimbach gelegt. Auch wenn der genaue Ablauf der Brandstiftung hier unklar blieb: Am Ende musste das Gemäuer eingerissen werden – die Gefahr war für Feuerwehrleute und etwaige arglose Besucher dieses sogenannten „Lost Place“ zu groß. Dass hier potenzielle Risiken bestanden, hatte der Angeklagte mit Lügen im Freundeskreis selbst verbreitet – um sich heldenhaft darzustellen. So sei er beim Löscheinsatz am inneren Brandherd durch eine einstürzende Decke gefallen und habe Knochenbrüche davongetragen. Nur fehlte ihm die für diesen behaupteten Einsatz die erforderliche Spezialausbildung als Atemschutzgeräteträger, die für den Innenangriff am Brandort ein Muss wäre.

Das Landgericht vermisste neben dem bagatellisierenden Geständnis auch eine tiefgreifende Reue beim Angeklagten. Die Vorsitzende nannte die abstrakte Lebensgefahr für seine früheren Kameraden in der Blaulichtfamilie und die Serientat mit kurzer zeitlicher Frequenz erschwerend bei der Strafzumessung. Eine Einschränkung in der Schuldfähigkeit habe der Gutachter verneint, aber eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine Psychopathie gesehen. Am Ende des Prozesses ist anzumerken, dass die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Baumholder – trotz tiefer Betroffenheit – Außerordentliches geleistet hatte: Der stellvertretende Wehrführer Siegfried Schurwanz hatte eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Kripo Idar-Oberstein gepflegt und so maßgeblich zur Tatklärung beigetragen, wie von dort zu hören war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.