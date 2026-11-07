Nach Erfolg in Idar-Oberstein Angehörige von weiteren gefallenen Soldaten gesucht Peter Bleyer 07.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Suche nach Angehörigen gefallener Soldaten geht weiter. Reiner Drumm. RD

Nachdem sich Verwandte des Idar-Obersteiner Soldaten Alfred Dahlheimer gemeldet haben, ist dieses Rätsel gelöst. Doch da sind noch weitere Gefallene, die aus der Umgebung stammen. Auch hier werden Angehörige gesucht.

Nachdem die Suche nach Angehörigen von Alfred Dahlheimer erfolgreich war, hofft Manfred Eul, Verwandte von weiteren gefallenen Soldaten zu finden. Die Recherchen des Dresdners hatten dazu geführt, dass im Oktober/November 2021 in der Ukraine 62 Wehrmachtstote ausgebettet werden konnten.







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