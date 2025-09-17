Für die Waldgruppe des evangelischen Kindergartens Baumholder soll nun ein mobiler Kindergartenwagen angeschafft werden. Bis zu 145.000 Euro soll der kosten – und der Stadtbürgermeister soll nach der Submission zeitnah den Auftrag erteilen.

Der Stadtrat hat die Ausschreibung für den Kauf eines mobilen Kindergartenwagens genehmigt. Damit soll nun endlich für die Waldgruppe des evangelischen Kindergartens an der Nöhringshütte ein Waldkindergartenwagen aufgestellt werden.

„Wir haben gemeinsam mit den Erzieherinnen, Vekio sowie Andreas Welsch die Voraussetzungen für die Ausschreibung zusammengeschrieben“, berichtete Stadtbürgermeister Günther Jung dem Stadtrat. Erfahrungsgemäß müsse man zwischen sechs und zwölf Wochen Lieferzeit einkalkulieren, erläuterte Sachbearbeiter Markus Zillig. Daher bat die Verwaltung auch gleich darum, den Bürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag zu erteilen, wenn das wirtschaftlichste Angebot die Summe von 145.000 Euro nicht übersteige. „Das verhindert eine Verzögerung beim weiteren Ablauf“, betonte Zillig, da Bauwagen üblicherweise nicht aus dem „Regal“ eingekauft werden könnten. Dem Vorschlag stimmte der Rat einstimmig zu.

„Es ist toll, was sich in dem Jahr entwickelt hat.“

Günther Jung Stadtbürgermeister

Günther Jung warb dafür, das Projekt weiter mit Nachdruck zu unterstützen: „Ich danke allen drei Erzieherinnen, die seit vergangenem Jahr das Projekt mit großem Herzblut voranbringen. Ich kann jedem nur empfehlen, die Kinder im Wald zu besuchen.“ Die Stadt habe mit dem Areal an der Nöhringhütte einen passenden Platz gefunden, und die Baugenehmigung der Kreisverwaltung sei in der zugesagten Schnelligkeit auch erteilt worden. „Die Eigendynamik ist sehr positiv. Die Kinder haben auch schon eine eigene Waldküche gebaut“, ergänzte Christina Maurer (FWG Dr. Nagel).

Auf Vorschlag von Andreas Welsch werde man den Bauwagen aber direkt hinter der Hütte positionieren und habe die Wiese dann für die pädagogische Arbeit erhalten. Dafür müsse man abschließend noch dem Kreis die neue Positionierung melden, erklärte Zillig. Dies sei aber kein Hindernis für das Projekt. „Wir haben uns mit Andreas Welsch die Waldkita in Algenrodt angeschaut, und dann kam sein Vorschlag, die Wiese nicht zu verbauen“, erklärte Jung. Noch offen sei, wie ein Löschwassertank angelegt werden soll. Hier warte man noch auf die Rückmeldung des Forstamts.

Maria Schinkel-Holtmeier (LfB) begrüßte diese Entscheidung und warb auch gleich dafür, die beiden Dixies mittelfristig durch eine naturnahe Toilette, vergleichbar zur Toilette am Waldhaus, zu ersetzen. Dies sei nicht nur durch die Nutzung von Sägespänen weniger geruchsintensiv. Jung sagte, dies habe Welsch auch schon vorgeschlagen, und man habe die Klärgrube nicht nur für den Anschluss der Campingtoilette des Waldkitawagens vorbereitet. „Wir müssen sowieso einmal im Jahr die Klärgruben auspumpen, da wären zusätzliche Toiletten kein Problem.“ Zumal man gute Erfahrungen mit der Toilette im Waldhaus gemacht habe. Doch dies sei ein Thema nach der Lieferung des Waldwagens. sig