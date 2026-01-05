Gemeindeschwester plus Angebot soll Senioren in VG Baumholder erreichen Sascha Saueressig 05.01.2026, 17:00 Uhr

i Die erste Gesundheitsmesse der VG Baumholder in der Dr.-Darge-Halle war ein voller Erfolg. Benjamin Werle/Archiv

Zum Januar 2025 hat Britta Bidinger offiziell ihre Arbeit als Gemeindeschwester plus für die VG Baumholder aufgenommen. Doch schon zuvor war sie auf vielen Adventsnachmittagen unterwegs, um sich bekannt zu machen. Nun blickt sie auf ein Jahr zurück.

700 Anrufe, 144 Hausbesuche, 72 Sprechstunden, 46 Unterstützungen zu Pflegemaßnahmen und 22 weitere Maßnahmen – allein diese Zahlen belegen, dass Britta Bidinger sich als neue Gemeindeschwester plus der Verbandsgemeinde in ihrem ersten Jahr nicht gelangweilt hat.







