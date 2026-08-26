Seit 50 Jahren engagiert sich Andreas Becker beim Aero Club Idar-Oberstein und liebt es noch immer, durch die Lüfte zu gleiten. Als Fluglehrer gibt er die Faszination des Fliegens auch an andere weiter.
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Die Liebe zum Fliegen war ihm quasi in die Wiege gelegt – schon sein Vater war aktiver Pilot. Früh war er Dauergast auf dem Göttschieder Flugplatz und schaute den Maschinen nach, wie sie den Himmel eroberten. Seit 1976, also seit genau einem halben Jahrhundert, ist Andreas Becker, Jahrgang 1962, Mitglied des Aero-Clubs Idar-Oberstein.