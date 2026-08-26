Das umstrittene Projekt „Anbindung Sonnenhöfe“ sorgt für Diskussionen. Ziel ist es, einen Recyclingbetrieb auf Dickesbacher Gemarkung an das überörtliche Straßennetz anzubinden, ohne dass die Anwohner von Lkws belästigt werden. Was ist genau geplant?
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Mit der Bürgerinformationsveranstaltung zum nach wie vor umstrittenen Thema „Anbindung Sonnenhöfe“ in der Messe Idar-Oberstein (wir berichteten) ist der nächste Schritt zur Umsetzung des Projekts getan, mit dem vor allem Missstände im Wohngebiet Bein beendet werden sollen.