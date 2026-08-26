Recyclingbetrieb in Dickesbach Anbindung Sonnenhöfe: Das ist geplant Stefan Conradt 26.08.2026, 11:00 Uhr

i Blick auf das neue Industriegebiet Weidenberg oberhalb von Weierbach vom Staufenberg bei Fischbach aus. In der Verlängerung der Erschließungsstraße soll die neue Zuwegung zu den Sonnenhöfen über einen bestehenden Feldweg (in der Bildmitte) erfolgen. Stefan Conradt

Das umstrittene Projekt „Anbindung Sonnenhöfe“ sorgt für Diskussionen. Ziel ist es, einen Recyclingbetrieb auf Dickesbacher Gemarkung an das überörtliche Straßennetz anzubinden, ohne dass die Anwohner von Lkws belästigt werden. Was ist genau geplant?

Mit der Bürgerinformationsveranstaltung zum nach wie vor umstrittenen Thema „Anbindung Sonnenhöfe“ in der Messe Idar-Oberstein (wir berichteten) ist der nächste Schritt zur Umsetzung des Projekts getan, mit dem vor allem Missstände im Wohngebiet Bein beendet werden sollen.







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