Idar-Oberstein entscheidet Anbindung der Sonnenhöfe: Hitzige Debatte im Stadtrat Vera Müller 28.05.2026, 09:06 Uhr

i Eine hitzige Debatte im Stadtrat: Die Anbindung der Sonnenhöfe war erneut Thema, und die Meinungen gingen auseinander. Vera Müller

Draußen Hitze, drinnen hitzig: So lässt sich die Stadtratssitzung in Idar-Oberstein am Mittwochabend zusammenfassen. Nach einer zum Teil emotionalen Debatte rückt eine Lösung in Sachen Anbindung der Sonnenhöfe näher. Wie nahe? Das bleibt abzuwarten.

War es zu heiß zum Diskutieren? Offenbar nicht. Wie auch zuvor im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) wurde im Stadtrat intensiv über ein Thema diskutiert, das einer nahezu unendlichen Geschichte, die vor elf Jahren ihren Anfang nahm, gleichkommt.







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