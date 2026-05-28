Draußen Hitze, drinnen hitzig: So lässt sich die Stadtratssitzung in Idar-Oberstein am Mittwochabend zusammenfassen. Nach einer zum Teil emotionalen Debatte rückt eine Lösung in Sachen Anbindung der Sonnenhöfe näher. Wie nahe? Das bleibt abzuwarten.
Lesezeit 5 Minuten
War es zu heiß zum Diskutieren? Offenbar nicht. Wie auch zuvor im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) wurde im Stadtrat intensiv über ein Thema diskutiert, das einer nahezu unendlichen Geschichte, die vor elf Jahren ihren Anfang nahm, gleichkommt.