Heinrich-Hertz-Campus Anbindung B41: Birkenfeld stimmt Verkehrsprüfung zu Niels Heudtlaß 18.06.2026, 18:01 Uhr

i Rechtfertigt der möglicherweise in Zukunft vom Heinrich-Hertz-Campus ausgehende Verkehr eine Anbindung an die B41? Das soll nun eine Verkehrsuntersuchung feststellen. Gerhard Ding

Es gibt Verkehrsuntersuchung für eine Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die Bundesstraße 41. Das beschlossen Ausschüsse der Stadt. Die SPD-Fraktion äußerte Bedenken. Es handelt sich nur um einen ersten Schritt auf dem Weg zur Anbindung.

In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- und des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Birkenfeld haben die Ausschussmitglieder einer Verkehrsuntersuchung im Rahmen der möglicherweise geplanten Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die Bundesstraße 41 zugestimmt.







Artikel teilen

Artikel teilen