Es gibt Verkehrsuntersuchung für eine Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die Bundesstraße 41. Das beschlossen Ausschüsse der Stadt. Die SPD-Fraktion äußerte Bedenken. Es handelt sich nur um einen ersten Schritt auf dem Weg zur Anbindung.
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In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- und des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Birkenfeld haben die Ausschussmitglieder einer Verkehrsuntersuchung im Rahmen der möglicherweise geplanten Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die Bundesstraße 41 zugestimmt.