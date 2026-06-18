Heinrich-Hertz-Campus 
Anbindung B41: Birkenfeld stimmt Verkehrsprüfung zu
Rechtfertigt der möglicherweise in Zukunft vom Heinrich-Hertz-Campus ausgehende Verkehr eine Anbindung an die B41? Das soll nun
Rechtfertigt der möglicherweise in Zukunft vom Heinrich-Hertz-Campus ausgehende Verkehr eine Anbindung an die B41? Das soll nun eine Verkehrsuntersuchung feststellen.
Gerhard Ding

Es gibt Verkehrsuntersuchung für eine Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die Bundesstraße 41. Das beschlossen Ausschüsse der Stadt. Die SPD-Fraktion äußerte Bedenken. Es handelt sich nur um einen ersten Schritt auf dem Weg zur Anbindung. 

Lesezeit 2 Minuten
In einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- und des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Birkenfeld haben die Ausschussmitglieder einer Verkehrsuntersuchung im Rahmen der möglicherweise geplanten Nordanbindung des Heinrich-Hertz-Campus an die Bundesstraße 41 zugestimmt.

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