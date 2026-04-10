Baustelle Naheüberbauung
An Umleitung über den Klotzberg führt kein Weg vorbei
Die Sanierungsarbeiten auf der Naheüberbauung haben inzwischen begonnen. Sie sollen bis in den Herbst andauern - mit problematis
Die Sanierungsarbeiten auf der Naheüberbauung haben inzwischen begonnen. Sie sollen bis in den Herbst andauern - mit problematischen Umleitungen für die Autofahrer.
Hosser

Die Sanierung der Fahrspuren und Übergangskonstruktionen auf der Naheüberbauung hat mit der Kreuzung B41/B422 die heikelste Phase erreicht. Die Baustelle sorgt für Staus Richtung Idar: Hier ist jetzt ein Parkverbot in der Hauptstraße angedacht.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Dienstag ist die Baustelle auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein und die dazugehörige Umleitung für die Fahrtrichtung Birkenfeld/Baumholder über die Emil-Kirschmann-Brücke, die enge und kurvenreiche Nordtorstraße und den Klotzberg eingerichtet.

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Nahe-ZeitungVerkehr

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