Die Sanierung der Fahrspuren und Übergangskonstruktionen auf der Naheüberbauung hat mit der Kreuzung B41/B422 die heikelste Phase erreicht. Die Baustelle sorgt für Staus Richtung Idar: Hier ist jetzt ein Parkverbot in der Hauptstraße angedacht.
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Seit Dienstag ist die Baustelle auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein und die dazugehörige Umleitung für die Fahrtrichtung Birkenfeld/Baumholder über die Emil-Kirschmann-Brücke, die enge und kurvenreiche Nordtorstraße und den Klotzberg eingerichtet.