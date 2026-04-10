Baustelle Naheüberbauung An Umleitung über den Klotzberg führt kein Weg vorbei Stefan Conradt 10.04.2026, 11:00 Uhr

i Die Sanierungsarbeiten auf der Naheüberbauung haben inzwischen begonnen. Sie sollen bis in den Herbst andauern - mit problematischen Umleitungen für die Autofahrer. Hosser

Die Sanierung der Fahrspuren und Übergangskonstruktionen auf der Naheüberbauung hat mit der Kreuzung B41/B422 die heikelste Phase erreicht. Die Baustelle sorgt für Staus Richtung Idar: Hier ist jetzt ein Parkverbot in der Hauptstraße angedacht.

Seit Dienstag ist die Baustelle auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein und die dazugehörige Umleitung für die Fahrtrichtung Birkenfeld/Baumholder über die Emil-Kirschmann-Brücke, die enge und kurvenreiche Nordtorstraße und den Klotzberg eingerichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen