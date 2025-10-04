Lesung im Stadttheater An Leichen mangelt es in seinem Leben nicht 04.10.2025, 11:35 Uhr

i Knastarzt, TV-Arzt und Bestsellerautor Joe Bausch war zu Gast im Stadttheater Idar-Oberstein Hosser. HOSSER

Wenn Joe Bausch auf der Bühne steht und aus seinem Leben erzählt, vergeht die Zeit wie im Fluge - so war es auch beim ersten Auftritt des Tatort-Pathologen, Schauspielers und Beststellerautors im Idar-Obersteiner Stadtttheater.

Es ist die dritte Karriere, die Joe Bausch am Donnerstag erstmals nach Idar-Oberstein führte. Die Mehrzahl der knapp 300 Zuschauer wollte wohl vor allem den Pathologen Dr. Joseph Roth aus dem Kölner Tatort sehen, viele kamen aber auch aus jenem Grund, weshalb der gebürtige Westerwälder eigentlich im Stadttheater war: Um sein neues Buch „Verrücktes Blut“ vorzustellen und Werbung für seinen Podcast zu machen.







