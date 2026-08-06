Dass die aus allen Nähten platzende Nahetal-Schule erweitert werden soll, hat der Kreistag schon im vergangenen Jahr beschlossen – nun kann auch endlich mit dem Bau begonnen werden.
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Die Nahetal-Schule im Idar-Obersteiner Schulzentrum Bein platzt aus allen Nähten. Deshalb hat der Kreistag bereits im vergangenen Jahr einen Erweiterungsbau für die Förderschule Lernen beschlossen, doch die Umsetzung dauert länger als erhofft. Nun hat der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (Iwuk) in einer Sondersitzung die ersten Erd-, Stahlbeton- und Entwässerungsarbeiten vergeben, sodass es im September mit dem ...