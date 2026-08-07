B41 in Idar-Oberstein Ampeln auf der B41 werden am Samstag umgestellt Sascha Saueressig 07.08.2026, 11:00 Uhr

i Die Arbeiten an der Naheüberbauung gehen in die nächste Phase. Ab Samstag wird der Verkehr auf der B41 für die Sanierung an der Kreuzung zur Otto-Decker-Straße komplett auf die Fahrspur in Richtung Kirn verlegt. Dann ist die Zufahrt zum Bahnhof aus Richtung Weierbach bis Oktober nur über die Mainzer Straße möglich. Christian Schulz. Hosser

Autofahrer haben sich an die Einschränkungen auf der Naheüberbauung halbwegs gewöhnt. Nun steht die nächste Umstellung pünktlich zum Ferienende an: Die Kreuzung Otto-Decker-Straße wird erneuert. Der Verkehr läuft in beide Richtungen nur einspurig.

Die nächste Phase der Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung beginnt am Samstag, 8. August. Dann werden die Ampelschaltungen für den letzten Bauabschnitt am Knotenpunkt Otto-Decker-Straße angepasst. Dies betrifft alle Ampeln zwischen den Knotenpunkten B422 und Stadttheater.







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