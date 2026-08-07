Autofahrer haben sich an die Einschränkungen auf der Naheüberbauung halbwegs gewöhnt. Nun steht die nächste Umstellung pünktlich zum Ferienende an: Die Kreuzung Otto-Decker-Straße wird erneuert. Der Verkehr läuft in beide Richtungen nur einspurig.
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Die nächste Phase der Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung beginnt am Samstag, 8. August. Dann werden die Ampelschaltungen für den letzten Bauabschnitt am Knotenpunkt Otto-Decker-Straße angepasst. Dies betrifft alle Ampeln zwischen den Knotenpunkten B422 und Stadttheater.