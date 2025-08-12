Einschränkungen mussten die Autofahrer am Montag und Dienstag an der Kreuzung von Bahnhof-, Ring- und Berschweilerstraße in Baumholder auf sich nehmen, da eine Fachfirma im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität mit der Modernisierung der Ampelanlage beauftragt ist.

Anstelle der alten Glühlampentechnologie wird die Lichtsignalanlage auf LED-Technik umgerüstet. Einerseits wird dazu eine neue Steueranlage installiert und andererseits die Signalgeber der Anschlussäste durch neue LED-Leuchtmittel ausgetauscht. Dies wiederum kann nur unter einer teilweisen Sperrung des Verkehrs umgesetzt werden, damit die Techniker auf einem Steiger sicher arbeiten können. Dementsprechend kam es im Tagesverlauf zu Einschränkungen, da die Ampel für die Arbeiten vom Netz genommen worden ist und der Verkehr während der Arbeiten an den Signalästen halbseitig an der Baustelle vorbei gelenkt wurde.

„Die Sichtbarkeit der Signale wird durch die neue Einfassung viel besser.“

Stadtbürgermeister Günther Jung

Allerdings war der Verkehr aufgrund der noch andauernden Sommerferien nicht zu stark – und Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, die Kreuzung möglichst weiträumig zu umfahren. Auf Nachfrage teilte der LBM mit, dass der Austausch und die Umrüstung auf LED-Technik inzwischen zum Standard geworden sei und man an den klassifizierten Straßen nach und nach auf die neue Technik umrüste.

„Die Lieferung alter Leuchtmittel wird immer schwieriger, daher rüsten wir alle Ampeln in unserem Zuständigkeitsbereich nach und nach um“, erläuterte ein LBM-Sprecher. Ein weiterer Vorteil ist auch die Stromersparnis. Insgesamt soll durch die Umstellung auf LED-Technik eine Reduzierung des Energieverbrauchs um fast 90 Prozent erreicht werden, wodurch sich die Kosten für den Umbau und die Signalgeber in wenigen Jahren amortisieren.

Neue Markierungsfarbe für Anlage an der Kennedyallee

Die zweite Ampel der Stadt an der Kreuzung Kennedyallee, L169-alt, Avenue C und Aulenbacher Straße steht allerdings derzeit nicht zur Erneuerung an, teilt Stadtbürgermeister Günther Jung auf Nachfrage mit. Denn diese Lichtsignalanlage ist im Eigentum der Stadt, und bislang gebe es noch keine Hinweise der Lieferanten, dass es Probleme mit Ersatzteilen geben könne. „Ich war überrascht, als ich die Arbeiten heute Vormittag gesehen habe“, berichtet Jung, der sich aber hierzu auch mit dem Leiter des Bauhofs austauschen will. Andererseits hofft er, die fehlenden Markierungen vor der Ampelanlage endlich erneuern zu lassen. „Am Wochenende hat die Polizei wieder einmal angerufen, dass die Ampel ausgefallen sei“, berichtet Jung.

Es liege dabei nicht an der Technik der Anlage, sondern daran, dass die Ampel aufgrund der mangelnden Markierungen die Verkehrsteilnehmer nicht richtig erfassen könne. Das Problem bestehe schon seit mehr als zwei Jahren und tauche immer wieder auf. „Ich hatte ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Stadt Idar-Oberstein, die auch Probleme mit fehlenden Markierungen an Ampeln hatten“, schildert der Bürgermeister. Daher solle nun zeitnah über die VG eine Firma gesucht werden, um die Markierungen an der Ampel vor der Hauptzufahrt zu den Smith Barracks zu erneuern.