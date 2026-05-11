Baustellen in Idar-Oberstein Ampel an der Emil-Kirschmann-Brücke ist defekt Stefan Conradt 11.05.2026, 15:17 Uhr

i Die Ampel auf der Emil-Kirschmann-Brücke ist kaputt und blinkt nur noch. Das sorgt aber für einen besseren Verkehrsabfluss nach links auf die Mainzer Straße. Hosser

Die vielen Baustellen und Sperrungen in Idar-Oberstein nerven die Autofahrer. Durch den Ausfall der Ampel zur Mainzer Straße läuft es aber jetzt plötzlich besser auf der Umleitung der B41.

Seit Wochen nervt die Autofahrer die Baustelle auf der Naheüberbauung und die umständliche Umleitung des Verkehrs aus Richtung Kirn über den Klotzberg in Richtung Enzweiler. In den Stoßzeiten am Morgen und nach Feierabend kommt es jeden Tag zu langen Staus in der Haupt- und in der Mainzer Straße.







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