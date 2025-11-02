Halloween in Baumholder Amerikaner und Deutsche feiern gemeinsam 02.11.2025, 16:17 Uhr

i Von links: Emilia Mai, Melena Schug, Leonie Andres und Anna Rech hatten sich für Halloween auf dem US-Stützpunkt in Schale geschmissen. Melanie Mai

Halloween in Baumholder - das hat Tradition: Ausnahmsweise dürfen zu diesem Termin auch Zivilisten durften in den Sicherheitsbereich der US-Kaserne.

Die Grüne Hexe aus "Wicked" oder auch die Geschichte aus „Der Zauberer von Oz" waren genauso vertreten wie der Dschinni aus "Aladdin", Madame Pottine aus „Die Schöne und das Biest" und jede Menge Monster, Geister und Skelette: Wie jedes Jahr feierten Amerikaner und Deutsche am Freitagabend gemeinsam Halloween auf dem US-Standort in Baumholder.







