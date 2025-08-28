Das Waldfreibad „Idarwald“ in Rhaunen bietet seit 50 Jahren Erfrischung, Sport und Erholung – ein Stück Lebensqualität für die gesamte Region. Das wird am Samstag groß gefeiert.

Rhaunen. Ein halbes Jahrhundert Sommerfreude: Am Samstag, 30. August, feiert das Waldfreibad „Idarwald“ in Rhaunen sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt.

Zur Eröffnung um 11 Uhr begrüßt Bürgermeister Uwe Weber die Gäste, ehe die Feuerwehrkapelle Rhaunen musikalisch den Ton angibt. Sportlich wird es um 14 Uhr beim Beachvolleyballturnier, bevor ab 16 Uhr Singer-Songwriter Leon Hattemer mit Live-Musik für den stimmungsvollen Ausklang sorgt. Den ganzen Tag über können sich groß und klein an Trendsportarten ausprobieren, am Glücksrad drehen oder anhand von Infotafeln in die Geschichte des Bades eintauchen.

Das Freibad „Idarwald“ wurde am 19. Juli 1975 eröffnet und wurde seitdem stetig modernisiert. Besonders in diesem Jahr wurde mit einer neuen Photovoltaikanlage ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getan. Die 20 Kilowatt starke Anlage unterstützt die Beheizung über Wärmepumpen und ist ein Beitrag zum umweltfreundlichen Betrieb. Auch neue Sitzbänke und eine mobile Umkleidekabine verbessern den Komfort.

Das Besondere am „Idarwald“ ist nicht nur seine Lage inmitten der Idarwaldausläufer, sondern auch der familiäre Betrieb. Bademeister Viktor Dick, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiert, ist gemeinsam mit den Rettungsschwimmern und dem Kassenpersonal für Sicherheit und Service verantwortlich. „Der Respekt unter den Badegästen ist enorm, gerade gegenüber den Kindern beim Schwimmkurs“, betont Dick.

Natürlich kommt beim Jubiläumsfest auch der Genuss nicht zu kurz. Der Foodtruck der „Brettpiraten“, Imbiss und Getränkestände sorgen fürs leibliche Wohl. Der Jugendbeirat Rhaunen bietet Limonaden an, Schülerinnen und Schüler locken mit Kuchen, Wraps und Schokofrüchten. Zudem sind die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen und die Stefan-Morsch-Stiftung mit Infoständen vertreten.