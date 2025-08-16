Was uns allen heute fehlt, ist sicherlich das Wandern. Meine Güte, wo sind wir mit unserer Familie überall umhergezogen? „Das Wandern ist des Müllers Lust“ könnte ein Motto von meiner Mama Klara gewesen sein. Immer wieder hat sie Pläne geschmiedet. Die Wege waren weit und führten fast immer durch Wiesen und Wälder entlang der murmelnden Bächlein, deren Namen sie kannte, wie den Inhalt ihrer eigenen Handtasche. Klar, dass wir uns oft im Wald verliefen. Dann war mein Papa leicht sauer. Er fragte seine Klara: „Weißt Du denn überhaupt, wo wir gerade sind?" Immer entgegnete sie ihm denselben Satz: „Ich weiß zu jeder Sekunde, wo wir uns befinden und wenn einmal nicht, machen wir es, wie mich mein Vater schon früh gelehrt hat. Wir gehen einfach unserer Nase nach."

Ein leichtes Donnerwetter zwischen den beiden war dann angesagt. Uns Kindern war es immer ein bisschen mulmig zumute. Es war nie ein langanhaltender Streit. Wenn die Wanderroute wieder erkennbar wurde, war das meiste in Ordnung. Kaffee haben wir immer im Waldrand gekocht. Das Wasser, wenn nicht schon von daheim aus mitgenommen, haben wir von einer der vielen kleinen Quellen geschöpft. Brote, oft ohne Butter, weil die durch die Wärme zu sehr verlief, dafür aber Obst in jeglicher Form hatten wir immer dabei – was man auf den Feldern an den Bäumen fand und die selbst gesuchten kleinen Waldfrüchte, wie Erdbeeren oder Heidelbeeren. Schön war es! In Gasthäuser sind wir nur sehr selten einmal eingekehrt. Dafür aber haben wir, wo es angeboten wurde, ein Glas Milch und ein Butterbrot bekommen. Oft waren es die Forsthäuser oder die nebenliegenden Waldarbeiter-Häuser wo man so etwas bekam. Toll für uns Kinder war es, wenn auch noch eine Schaukel da war.

Flaschenbier gab’s, bis der Händler ins Bett ging

So vieles ist auf der Strecke geblieben. Der „Bretzelmann“ ist in Idar-Oberstein heute, glaube ich, ausgestorben. In früheren Zeiten ist er auf den Sportplätzen gewesen und hat den Zuschauern das schmackhafte Gebäck angeboten. Sein Verdienst wird nicht sehr groß gewesen sein, aber er hat sich ein kleines Zubrot verdient. Das sind die Nebenbeschäftigungen, die heutzutage allesamt nicht mehr lohnend erscheinen. Die fliegenden Händler sind uns genau so abhandengekommen. Ob Mann oder Frau – sie hatten in ihren kleinen Körben oder Koffern so viel Dinge des täglichen Bedarfs, dass man nur staunen konnte. Durchziehgummi, der für die Unterhosen unverzichtbarwar, Haarklämmerchen, Stopfnadeln, Schuh- und Zahncreme, Kernseife, Schnürsenkel in braun und schwarz, kurz oder lang, Küchenmesserchen, Rasierseife und die passenden Klingen, Nähgarn und, und, und. Was in diesen Behältnissen Interessantes verpackt war, hat mich immer begeistert, wenn Mama sich irgendetwas kaufte. Flaschenbierhandel war auch so eine Verdienstquelle: ein kleines Schild, das darauf hinwies am Haus und einige Kasten Bier und Selterswasser im Keller. Geöffnet war immer bis zum Schlafengehen des Anbieters.

Plackerei am Bahnhof und auf dem Bau

Da es noch kaum Holzschneidegeräte auf dem Markt gab, Holz aber ein einigermaßen günstiges Heizmaterial war, gab es Männer, die mit ihrer Handsäge das Holzschneiden übernahmen. Nur wer schon selbst einmal Holz geschnitten hat, weiß, was das für eine Quälerei war. Die „Koksmänner“ schaufelten dieses Heizmaterial oft über selbst gebastelte Rutschen in die Keller. Am Güterbahnhof schaufelten bestimmt zehn Männer Brikett und Kohlen aus den Waggons auf Pferdefuhrwerke, später dann auf kleine Lastwagen. Bessere Leute bestellten ihren Winterbrand bereits verpackt in Säcken. Die haben so um einen Zentner gewogen.

Die Handlanger am Bau, es waren ungelernte Bauhilfsarbeiter, mischten Sand und Kalk zu einem Mörtel, der dann in sogenannten „Spatzen" auf der Schulter über Leitern und Baugerüste hinauf geschleppt werden musste. Stockwerke hoch, eine schwere Schinderei. Natürlich mussten auch die Backsteine, das waren gebannte Ziegelsteine nach oben. Jahre später kam dann der etwas leichtere Bimsstein. „Galoppsteine“ nannte man diese Brocken, durch die man die Mauern entsprechend schneller hochziehen konnte. Völlig undenkbar, dass sich heute noch ein einziger Mann für diese Arbeiten bei äußerst geringem Lohn dazu hergeben würde. Ist ja auch gut so, dass es heute durch die Baumaschinen jeglicher Arbeit für alle leichter geworden ist.