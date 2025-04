Am Hunsrückhaus entsteht ein großer Spielplatz

Am Nationalparktor Erbeskopf tut sich was...

Auf dem Gelände der früheren Waldgaststätte, die inzwischen abgerissen ist, entsteht aktuell ein großer Natur- und Abenteuerspielplatz. Dieser Spielbereich ergänzt das Besucherangebot am Hunsrückhaus. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, viele Spielelemente sind bereits aufgestellt. Der neue Spielplatz wird am kommenden Mittwoch im Beisein von Umweltministerin Katrin Eder bei einem Richtfest vorgestellt. Bespielt werden kann er allerdings noch nicht, weil der Rasen noch anwachsen muss, damit er spätestens zum großen Jubiläumsfest „Zehn Jahre Nationalpark“ an Pfingsten einsatzbereit ist. sc